Bei Netflix: Psychologin zerlegte Gilmore Girls und zeigt, dass Rorys und Lorelais Beziehung nicht so schön ist, wie ihr dachtet

Bei Netflix könnt ihr aktuell die Hit-Serie Gilmore Girls aus den 2000er Jahren streamen. Eine Psychologin sah sich Lorelai und Rory aber genauer an und entdeckte Unangenehmes.

Gilmore Girls ist eine der beliebtesten Serien der 2000er Jahre. In den 153 Episoden der 7 Staffeln (aktuell bei Netflix, aber auch bei Disney+ und RTL+) folgt die Tragikomödie von Amy Sherman-Palladino dem Schicksal des Mutter-Tochter-Duos Lorelai und Rory in der fiktiven US-Kleinstadt Stars Hollow. Doch obwohl viele Fans das innige Verhältnis der Hauptfiguren liebten, zeigte eine Psychologin später auf, dass die abgebildete Beziehung in Wahrheit eine ernstzunehmende Persönlichkeitsstörung ist.



Psychologische Abrechnung mit Gilmore Girls: Eine ungesunde Beziehung der Abhängigkeiten bei Netflix

Die Besonderheit an der Mutter-Tochter-Beziehung von Lorelai (Lauren Graham) und Rory (Alexis Bledel) steckt schon in Titel der Serie: Sie sind die Gilmore Girls. Beide sind als "Mädchen" noch sehr jung, weil die 30-jährige Lorelai Rory im Teenager-Alter bekam. Hier sieht Psychologin Dr. Nicole LePera auch die Wurzeln der problematischen Co-Abhängigkeit:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Lorelai und Rory sind die klassische voneinander abhängige Mutter und Tochter. Rory wird durch ihr emotional unreifes Elternteil in die Erwachsenenrolle gedrängt. Lorelai nutzt sie als ihre einzige Vertraute (BFF) und es gibt keine Grenzen – sie ist in jedem Aspekt von Rorys Leben über-involviert.

Der Begriff der Co-Abhängigkeit verweist in der Soziologie und Psychologie auf (selbst-)zerstörerisches Verhalten in einer unausgeglichenen Beziehung, die an eine Sucht grenzt. Das kann pathologisch sein, muss es aber nicht. Auf Symptome einer solchen (zu) engen Beziehung in Gilmore Girls verweist Dr. LePera ebenfalls:

Das zeigt sich als Kontrolle, Manipulation und Zurückhalten [von Informationen]. Lorelai projiziert von der Kindheit an ihren eigenen Traum, nach Havard zu gehen, auf Rory. Als Rory sich in Yale bewirbt, schmollt sie und verlässt das Abendessen. Rory verbirgt Dinge vor Lorelai, weil sie Angst hat, wie ihre Mutter reagieren könnte.

Aus diesem Blickwinkel nimmt das in der Serie Gilmore Girls als charmant und skurril gezeichnete Mutter-Tochter-Verhältnis plötzlich düstere Züge an:

Sie kommunizieren niemals offen und schweigen sich während Konflikten an. Ihre dramatische Beziehung ist eine süchtig machende Serie, doch [Gilmore Girls] lässt den wahren Schmerz und die Scham einer solchen dysfunktionalen co-abhängigen Beziehung außen vor.

In einem Folge-Tweet stellt Dr. Nicole LePera trotzdem klar, dass sie Gilmore Girls als Serie durchaus genossen habe. Denn die (realistische) Abbildung einer dysfunktionalen Beziehung macht Gilmore Girls nicht zwangsläufig zu einer schlechten Serie.

Mehr spannende News:

Podcast: Die 15 besten Serien im Juni bei Netflix, Amazon und Co.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Juni , die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Die 15 Highlights im Juni umfassen neben spannenden neuen Thriller-Serien auch eine Action-Rückkehr mit Arnold Schwarzenegger, Neues aus dem Marvel Cinematic Universe, The Bear-Nachschub sowie ein Mittelalter-Abenteuer und das große Finale des Netflix-Hits Squid Game.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im März 2023 bei Moviepilot veröffentlicht