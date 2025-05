Expertinnen erklären: Warum der Hype um Die Eiskönigin bei Kindern schon seit 12 Jahren anhält

Kinder weltweit sind bis heute von Die Eiskönigin verzaubert und auch viele Erwachsene beherrschen den Titelsong fehlerfrei: Zwei Psychologinnen gingen schon vor Jahren der Faszination von Kindern für den Film nach.

Der Disneys-Film Die Eiskönigin - Völlig unverfroren (im Original: Frozen) aus dem Jahr 2013 und seine Ableger gehören zu einem der erfolgreichsten Franchises weltweit. Mit einem Gesamtertrag von knapp 13,9 Milliarden US-Dollar, unter anderem durch The Numbers belegt, toppt die Produktion sogar große Marken wie Star Trek und James Bond.

Mit einer gefeierten Fortsetzung und mehreren Kurzfilmen, wie etwa dem weihnachtlichen Olaf taut auf, wächst das Frozen-Universum seit Jahren weiter an. Zwei weitere Fortsetzungen für Die Eiskönigin scheinen in Planung. Kinder weltweit reißen sich um Elsa-Faschingskostüme und weiteres Merchandise aller Art. Sie können die Lieder auswendig und von der Titelheldin und ihrer Schwester Anna nicht genug kriegen.

Aber woher stammt der massive Erfolg in den Kinderzimmern der Welt, der nun schon zwölf Jahre anhält?

Zwei Psychologinnen untersuchten den Erfolg von Die Eiskönigin bei Kindern

Bereits vor zehn Jahren erschien ein Artikel im Times Magazine , in dem sich die beiden Psychologinnen Maryam Kia-Keating und Yalda T. Uhls mit der Frage beschäftigen, aus welchem Grund ihre Töchter so begeistert von Frozen sind. Damals war der Film zwei Jahre alt und das Franchise steckte noch in den Kinderschuhen. Das enorme Potenzial war aber bereits gegeben. Die Antwort führte sie unter anderem dahin, wie viel Identifikationspotential die Rolle der Elsa für kleinere Kinder bietet.

Ihre Gefühle sind stark, leidenschaftlich – und scheinen unkontrollierbar. Auch Vorschulkinder werden von ihren Impulsen getrieben. Wenn Elsa beklagt, dass sie Angst hat, dass es 'kein Entrinnen vor dem Sturm in mir gibt', dann kommt das bei kleinen Kindern (und vielleicht auch bei ihren geduldsgeprüften Eltern) gut an.

Anders als bei so ziemlich allen anderen Disney-Filmen über royale Familien geht es nicht um eine Prinzessin, die sich gegen ihre Eltern durchsetzen oder zu einem Prinzen finden muss. Es geht um die Liebe zweier Schwestern zueinander und ihre (inneren) Konflikte – und was könnte wichtiger sein für kleine Kinder als die Familie und das Verstehen ihrer eigenen Emotionen. Zudem ist Elsa eine Königin und keine Prinzessin – sie ist also die ultimative Bestimmerin, was bei Kindern immer gut ankommt.

Auch Elsas Kräfte lösen Faszination bei den jungen Zuschauer:innen aus. Die Welt von Frozen ist magisch und unschuldig – eine gruselige alte Hexe sucht man vergebens, stattdessen ist der Bösewicht ein ziemlich durchschnittlicher Typ und ungebetener Verehrer.

Es fällt zudem leicht, sich wohl zu fühlen: Die Mitsing-Songs des Musicals übernehmen hier den Rest. Denn – ganz ehrlich – wer von uns hat nicht schon mal irgendwo zu Let it Go gesummt? Die Eiskönigin ist also ein Glücksfall aus mehreren perfekt verwobenen Elementen, die blendend mit Vorschulkindern resonieren.

Vielleicht ist Frozen auch einfach nur ein guter Film – und extrem stark vermarktet

Bei der Spurensuche sollte man nicht vergessen, dass es auch viele erwachsene Fans von Die Eiskönigin gibt. Von der Moviepilot-Community bekommt der Film bei knapp 6.500 Bewertungen ein starkes Rating von 7,1. Auf Letterboxd schreibt ein Fan amüsanterweise:

Hör mir zu, es gibt jede Menge Nuancen, die man bei den ersten 58 Watches verpasst. Die 59. Runde öffnet erst den echten Subtext.

Eine große Fanbase unter Erwachsenen ist natürlich extrem hilfreich, um ein erfolgreiches Franchise lange am Leben zu halten (und Milliarden für Merchandise auszugeben, damit ihre Kinder glücklich sind). Auch Disneys Investments in die Marke dürfte geholfen haben: Ganze 10 von den oben genannten 13,9 Milliarden ergeben sich aus Merchandise-Verkäufen, wie The Licensing Letter 2019 belegt.

Ein starker Film als Grundlage und zwölf Jahre kontinuierliche Investments in Merchandise und Filmmachschub gehen wohl Hand in Hand, sodass Die Eiskönigin bis heute zu Disneys größten Erfolgen zählt. Fans dürfen sich damit auch in Zukunft auf neuen Stoff aus dem Franchise freuen.

Im Stream findet ihr alle Frozen-Titel bei Disney+.