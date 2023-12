Bei Netflix startet in 2 Wochen einer der größten Sci-Fi-Filme des Jahres: Er ist der Startschuss für ein gigantisches Universum

In 14 Tagen veröffentlicht Netflix ein lang erwartetes Sci-Fi-Epos von Star-Regisseur Zack Snyder. Auf das bildgewaltige Spektakel soll ein ganzes Franchise mit Sequels und einer Serie folgen.

Netflix schließt 2023 mit einem riesigen Knall ab. Das verspricht zumindest Rebel Moon Teil 1: Kind des Feuers, der als einer der meist erwarteten Sci-Fi-Filme des Jahres in 14 Tagen im Stream erscheinen soll. Sollte der spektakuläre Blockbuster ein Erfolg werden, steht hinter dem Film bereits ein ganzes Franchise in den Startlöchern.

Netflix startet gigantisches Franchise: Für Rebel Moon sind 4 Filme und eine Serie geplant

Rebel Moon spielt auf dem entlegenen Mond Veldt, dessen bescheidene Bauern sich dem Joch des brutalen Imperiums entgegenstellen. Als der skrupellose Admiral Noble (Ed Skrein) ein friedliches Dorf besetzen lässt, sucht die Veteranin Kora (Sofia Boutella) auf den umliegenden Planeten nach Kriegern für den Widerstand.

Schaut euch hier den neuesten Trailer zu Rebel Moon an:

Rebel Moon Teil 1: Kind des Feuers - Trailer (Deutsch) HD

Nachdem Regisseur Zack Snyder (300) in seiner Karriere immer wieder mit der kreativen Einmischung der Studios kämpfen musste, hat Netflix ihm für Rebel Moon offenbar Carte blanche erteilt. Diese Handlungsfreiheit plant er in vollem Maße auszunutzen: Auf Rebel Moon 1 wird im April 2024 das Sequel Rebel Moon Teil 2: Die Narbenmacherin folgen. Laut einem Gespräch mit dem Hollywood Reporter arbeitet er gegenwärtig an Rebel Moon 3.

Und das ist längst nicht alles. Im The Nerd Queens -Interview enthüllte Zack Snyder Pläne für einen animierten Kurzfilm und ein Videospiel. Gegenüber Total Film sprach er von einer animierten Serie und einem eigenen Podcast. Ein Prequel-Comic wird laut einer X -Nachricht von Snyder im Frühjahr 2024 erscheinen.

Wann kommt Rebel Moon Teil 1: Kind des Feuers zu Netflix?

Bevor Snyders Sci-Fi-Universum aber so richtig Gestalt annehmen kann, müssen die ersten beiden Rebel Moon-Filme ihre Massentauglichkeit unter Beweis stellen. Rebel Moon Teil 1: Kind des Feuers erscheint am 22. Dezember 2023 bei Netflix. Das Sequel Die Narbenmacherin wird am 19. April 2024 veröffentlicht.

Podcast: Die 10 spannendsten Streaming-Filme im Dezember bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch Empfehlungen, was ihr in der Advents- und Weihnachtszeit schauen könnt? Wir stellen euch die vielversprechendsten Streaming-Filme im Dezember vor:

Unter den Eigenproduktionen der Streaming-Dienste finden sich diesen Monat spannende Neuheiten. Sie reichen von Netflix’ Sci-Fi-Blockbuster des Jahres über Märchen und Mark Wahlberg-Action bis zu einem neuen Harry Potter-Film.

