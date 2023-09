Bei Netflix verschwindet ein Kriegsfilm nach unfassbarer wahrer Geschichte: Mark Wahlberg gerät in Hinterhalt und bekämpft 250 Gegner

Netflix wirft in Kürze ein Kriegsfilm-Highlight mit Mark Wahlberg raus. Die fesselnde Story aus dem Afghanistan-Krieg basiert auf wahren Begebenheiten.

Manchmal sind wahre Geschichten so unglaublich wie jede Fiktion. Das gilt etwa für den Kriegsfilm Lone Survivor, in dem Mark Wahlberg sich gegen 250 Taliban behauptet. Der Film ist nur noch bis zum 16. Oktober 2023 auf Netflix verfügbar.

Kriegsfilm mit Mark Wahlberg nach wahrer Begebenheit: Darum geht es

Elite-Soldat Marcus Luttrell (Wahlberg) erhält im Afghanistan-Krieg den Befehl, mit seinem Team einen Taliban-Anführer gefangenzunehmen oder zu töten. Als er und seine Kameraden bei dessen Unterschlumpf eintreffen, geraten sie allerdings in einen Hinterhalt, der mehrere Soldaten das Leben kostet. Luttrell versucht mithilfe der ansässigen Bevölkerung, dem blutigen Massaker zu entgehen.

Lone Survivor basiert auf dem gleichnamigen Buch des Navy-Seals Marcus Luttrell, der dort seine Erlebnisse bei einem besonders fatalen Einsatz im Jahre 2005 schildert. Während viele Einzelheiten der Mission im Film akkurat wiedergegeben werden, unterscheidet er sich unter anderem in der Anzahl der Taliban-Kämpfer von der Realität (via Foreign Policy ).

Dem Kriegsfilm von Regisseur Peter Berg (Operation: Kingdom) schadeten diese Abweichungen an den Kinokassen nicht (via The Numbers ). Nach Kinostart wurde der Hit sogar für zwei Oscars nominiert.

