Bei Netflix versteckt sich eine Action-Komödie, mit der ihr perfekt ins neue Jahr startet

Ihr sucht nach einem Film bei Netflix, mit dem ihr unterhaltsam und leichtherzig ins Jahr 2025 starten könnt? Dann schaut euch diese schwedische Komödie voller Humor und Action an.

Der Jahresbeginn kann einem einiges abverlangen. Weihnachtsgeschenke umtauschen, das Festessen muss vielleicht immer noch verdaut werden, Neujahrsvorsätze einhalten, und das neue Jahr will geplant werden. Perfekt also, um auf der Couch einen Film zu entdecken, der mit skurrilem Witz und rasanter Handlung den Kopf frei macht.

Genau hier kommt Ein ganz mieser Tag von Jon Holmberg aus dem letzten Jahr ins Spiel. Eine schwedische Action-Komödie, die ihr bei Netflix findet. Mit viel nordischem Charme und einer gehörigen Prise schwarzem Humor.

Bei Netflix: In Ein ganz mieser Tag wird ein Elektrofachverkäufer zum Staatsfeind Nr. 1

Conny (Filip Berg) ist ein unscheinbarer Elektronikverkäufer. Spannung und Action in seinem Leben? Fehlanzeige! Das ändert sich schlagartig, als er fälschlicherweise für einen Mord beschuldigt wird. Klassisches “Zur falschen Zeit, am falschen Ort”. Auch sein vom Gericht zugewiesener Anwalt (Måns Nathanaelson) kann nicht verhindern, dass Conny im Gefängnis landet.

Aus dem Gefängnis heraus versucht Conny alles, um seine Unschuld zu beweisen. Problem nur: Für die Polizei ist der Fall abgeschlossen. Es hilft also nichts, Conny muss irgendwie raus, um auf eigene Faust den wahren Täter zu finden. Wer aber jetzt eine Ausbruchstory à la Prison Break erwartet, liegt falsch. Der Tunnel nach draußen ist überraschenderweise bereits gegraben. Zwei Gangster haben ihren Ausbruchsplan schon bis ins letzte Detail vorbereitet. Es fehlt nur noch ein Pilot für die Fluchtmaschine – und hier wittert Conny seine Chance.

Da er aber gar nicht abhauen will, muss er die beiden Mit-Ausbrecher abschütteln. Und das Ganze, während er von der Polizei gejagt wird. Was folgt, ist eine irrwitzige Flucht, die immer chaotischer wird. Dabei stolpert er von einer absurden Situation in die nächste: Verwechslungen, skurrile Nebenfiguren und actionreiche Verfolgungsjagden sorgen dafür, dass kaum Zeit zum Durchatmen bleibt.

Schnelles Erzähltempo trifft auf schwedischen Humor: Perfekt zum Abschalten

Was an diesem Film besonders unterhält, ist sein temporeiches Erzählen. Immer wenn man denkt, dass sich die Handlung jetzt vielleicht ziehen könnte – etwa beim Ausbruch – nimmt die Geschichte unerwartet Fahrt auf. Man hofft, dass etwas Bestimmtes passiert, damit es weitergeht und genau das passiert auch. Der Film überrascht regelrecht damit, dass er nicht überrascht.

Ein ganz mieser Tag spielt mit dem klassischen Prinzip: Alles, was schiefgehen kann, geht schief. Das Mitfühlen mit Conny ist einfach, weil er eigentlich überhaupt nichts falsch macht – und so ergibt sich das Mitfiebern von ganz allein. Der Film hat zudem den klassischen schwedischen Humor mit einer großen Prise Sarkasmus, was aus anderen nordischen Werken wie Ein Mann namens Ove, Einer nach dem anderen oder Kops bestens bekannt ist.

Der Film liefert genau das, was viele zum Jahresbeginn brauchen, wenn man im Neujahrsstress einfach mal abschalten und lachen möchte. Ein ganz Mieser Tag streamt im Abo bei Netflix.