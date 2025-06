Bei Netflix versteckt sich eine der besten Serien der letzten Jahre, die ihr garantiert übersehen habt

Mit Squid Game und Parasite feierte das südkoreanische Kino gigantische Erfolge. Bei Netflix versteckt sich ein weiteres Serien-Highlight, das mindestens genauso viel Aufmerksamkeit verdient hat.

Seit März streamt eine der besten Netflix-Serien der letzten Jahre, die bei der internationalen Bewertungsplattform IMDb sogar aktuell eine Bewertung von 9.2 von 10 Punkten erreicht hat bei über 20.000 Stimmen. In Deutschland ging die Serie bisher unter – bei Moviepilot hat sie noch keine Bewertungen erhalten.

Wer sich in eine warme Decke eingepackt fühlen will, sollte sich When Life Gives You Tangerines unbedingt ansehen, aber seit gewarnt: Die Gefühlsachterbahn hat viele Höhen und Tiefen.

Darum geht's in der Netflix-Serie When Life Gives You Tangerines

In When Life Gives You Tangerines von Kim Won-seok erfahren die über mehrere Jahrzehnte hinweg erzählte, abenteuerliche Lebensgeschichte der temperamentvollen Ae-sun und des unerschütterlichen Gwan-sik. Mehr darf schon fast nicht verraten werden, denn erzählerisch springt die Geschichte durch verschiedene Zeitebenen und baut dadurch gekonnt Erwartungen auf, die teils eingerissen werden oder für einige Cliffhanger sorgen.

Vor allem überzeugt die Serie durch ihr großes Herz. Die Figuren sind bis in die Nebenrollen lebendig und vielschichtig, nicht frei von Fehlern und reich an Konflikten, ohne dabei in Klischees abzudriften. Die Erzählstimme aus dem Off zieht in den Bann, wie bei einem guten Roman, sodass man die Welt von Ae-sun und Gwan-sik schon bald nicht mehr verlassen will. Dabei bedient sich die Serie auch einiger magischer Elemente und schicksalhafter Verbindungen, bleibt aber stets bodenständig.



So realistisch fühlt sich eine Serie selten an

Trotz teils märchenhafter Erzählstränge, ist When Life Gives You Tangerines unglaublich realitätsnah. Das zeigt sich gerade dann, wenn die mutigen Figuren verbissen für ihre Träume kämpfen, Opfer bringen und am Ende doch nicht all ihre Ziele erreichen. Schonungslos führt uns die Serie durch Höhen und Tiefen – und die sind bei When Life Gives You Tangerines verdammt hoch und verdammt tief. Eben lacht man noch, dann steigen schon wieder die Tränen hoch.

Ein weiteres zentrales Thema sind die authentischen familiären Konflikte. Sie zeigen: Egal, wie sehr man versucht, alles richtigzumachen, man kommt nicht umhin, den Kindern zu schaden und den Eltern Vorwürfe zu machen. Das alles ist so nachvollziehbar und nahbar erzählt, dass viele von uns den ein oder anderen Dialog wohl schon selbst geführt haben. Wenn auch nur in Gedanken.

Die Serie bietet starke Frauen – ganz ohne Moral-Keule

In When Life Gives You Tangerines wird die Moral-Keule nicht geschwungen und Feminismus nicht mit dem Knüppel in die Serie geprügelt. Der starke Subtext entfaltet so eine viel größere Wirkung. Manche weibliche Figuren ordnen sich bereitwillig dem patriarchalen System unter, andere kämpfen für ein besseres Leben.

Die Netflix-Serie verzichtet auf eine Frauen-gegen-Männer-Mentalität. Stattdessen bekommen wir mit Gwan-sik eine männliche Figur, die sich ebenfalls gegen das System stellt und bereitwillig neue und gerechtere Wege geht.

Mehr Streaming-Tipps bei Netflix:

Sechs Jahrzehnte koreanischer Geschichte

Ganz nebenbei bringt uns Drehbuchautor Lim Sang-choon in der Netflix-Serie, die südkoreanische Geschichte näher und tiefe Einblicke in die Kultur. Die meiste Zeit befinden wir uns auf der kleinen Insel Jeju, im Kreise der Haenyeo (Meeresfrauen). Die beeindruckenden Taucherinnen wurden von der UNESCO auf die Liste des immateriellen Weltkulturerbes der Menschheit gesetzt. Später führt uns die Serie auch in die Hauptstadt nach Seoul und zeigt die dramatischen Auswirkungen der Wirtschaftskrise.

Die fesselnde erste Hälfte der Serie verliert in der zweiten etwas an Dynamik, was auch an den weniger werdenden Zeitsprüngen liegt. Bei 16 Folgen, die im Schnitt 65 Minuten gehen, wird die Intensität nicht immer hochgehalten, doch zu diesem Zeitpunkt sind einem die Figuren schon so sehr ans Herz gewachsen, dass nur Dranbleiben eine Option ist.

Selbst im übergroßen Netflix-Angebot sticht dieses Serienjuwel hervor. Trotz aller Tränen lohnt es sich – am Ende lässt euch When Life Gives You Tangerines gestärkt zurück.