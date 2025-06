Packende Thriller-Serie bei Netflix: Die Geschichte beginnt mit einer rätselhaften Katastrophe und wird danach noch spannender

Streaming-Tipp bei Netflix: Das rätselhafte Verschwinden eines Passagierflugzeugs treibt die verantwortlichen Ermittler:innen an ihre Grenzen, denn es gibt eindeutig mehr Fragen als Antworten.

In Departure auf Netflix stürzt sich Archie Panjabi (The Good Wife, Doctor Who) unerbittlich in die Ermittlungen. Dabei treten einige unerwartete Wendungen auf, denn an Bord von Flug 716 lauerte mehr als ein dunkles Geheimnis.

Netflix-Tipp: Darum geht's in Departure – Wo ist Flug 716?

Das Verschwinden von Flug 716 mitsamt seiner 262 Passagier:innen wühlt nicht nur die Angehörigen auf, sondern auch Ermittlerin Kendra Malley (Archie Panjabi), deren Aufgabe es ist, das verschollene Flugzeug zu finden.

Schnell wird klar, dass sich unter den Anwesenden an Bord mehr als eine Person befand, die in ein Verbrechen verwickelt sein könnte. Je mehr Kendra und ihr Team über das Unglück in Erfahrung bringen, desto dringender wird die Frage, was wirklich über dem Atlantik geschah.

Mit Departure zeigt Netflix ein frisches Krimi-Setting

Das Krimi-Genre ist so alt wie das Streaming selbst. Aus diesem Grund ist es nicht einfach, etwas aufzustöbern, das wirklich neu ist. Auch wenn Departure nicht die erste Serie darstellt, die sich mit Katastrophenszenarien befasst, startet sie mit einem relativ unverbrauchten Setting.

Denn mit Malley blicken wir keiner klassischen Mordermittlerin über die Schulter, sondern einer Protagonistin, die sich auf die Aufklärung von Unfällen im Transportwesen spezialisiert hat.

Das Setting bietet mit über 200 verschollenen Passagier:innen eine schwindelerregende Anzahl möglicher Antworten auf die Frage, was geschehen sein könnte. Eine Ausgangsposition, die von Vincent Shiao und den restlichen Drehbuchautor:innen geschickt ausgespielt wird.

Nicht nur persönliche Schicksale werden enttarnt, sondern eben auch mögliche Verdächtige präsentiert. Dabei rutscht die Serie nie ins Sentimentale ab, sondern konzentriert sich auf den Fall und legt dabei dank einer packenden Inszenierung von Regisseur T.J. Scott (Orphan Black, Star Trek: Discovery) ein solides Tempo vor.

The Good Wife-Star Archie Panjabi bringt die perfekte Energie zu Departure mit

Hauptdarstellerin Archie Panjabi begeisterte in The Good Wife als Kalinda Sharma, eine einfallsreiche Privatdetektivin, die einer Anwaltskanzlei bei deren Fällen aushilft und dabei die Möglichkeiten des Legalen gelegentlich ausdehnt.

Auch als Kendra Malley rauscht Panjabi mit der gewohnten Energie durch die zahlreichen Theorien, die Flug 716 umkreisen und muss nebenbei eine persönliche Krise bewältigen. Ihre Figur wirkt nahbar. Mit anderen Worten: Nicht nur der Fall ist spannend, sondern auch der Hintergrund dieser über-ambitionierten Ermittlerin.

Wer nun eventuell befürchtet, es handle sich um ein als Krimi getarntes Drama: Entwarnung. Die Serie legt zwar Wert darauf, ihre Figuren vorzustellen, will aber allen voran eine spannende Geschichte erzählen – und das gelingt ziemlich gut.

Departure – Wo ist Flug 716? hatte seine Premiere am 8. Oktober 2020 auf Global Television Network und ist mit 3 Staffeln auf Netflix verfügbar.