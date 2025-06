Bei Schlag den Star wird es heute besonders glamourös: Diese berühmten Promi-Töchter kämpfen um 100.000 Euro

Am Samstagabend läuft endlich wieder Schlag den Star bei ProSieben. Vier berühmte Promi-Töchter wollen ihr Können in knallharten Wettkämpfen beweisen. Alle wichtigen Infos gibt es hier.

Schlag den Star ist einfach Kult. Seit unglaublichen 17. Staffeln läuft die Show im TV. Am Samstag, dem 7. Juni 2025, gibt es endlich Folge 5 bei ProSieben zu sehen. Fans von schweißtreibenden Duellen können sich diesmal auf eine besonders spannende Episode gefasst machen: Gleich vier berühmte Promi-Töchter wollen ihr Geschick unter Beweis stellen.

Showdown der Luxusladys: Diese Promitöchter treten bei Schlag den Star gegeneinander an

Bei Schlag den Star treten die unterschiedlichsten deutschen Stars gegeneinander an, um herauszufinden, wer die Siegprämie von 100.000 Euro verdient hat. Allein 2025 traten schon Promis wie Sabrina Setlur, Eko Fresh, Knossi und Detlef D. Soost an. Jetzt überrascht ProSieben mit einem Duell der anderen Art: Vier berühmte Promitöchter wollen beweisen, wer mehr Köpfchen und Geschick zu bieten hat. Woher man sie kennt, verraten wir euch hier:

Luna und Lilli Schweiger:

Wie ihr Name vermuten lässt, handelt es sich um die berühmten Töchter von Schauspieler und Filmemacher Til Schweiger. Luna Schweiger (28) stand bereits als Kind gemeinsam mit ihrem Vater vor der Kamera. In Filmen wie Keinohrhasen, Kokowääh und Schutzengel zeigte sie ihr Können. Lilli Schweiger (26) war ebenfalls in Papas Kinofilmen zu sehen, unter anderem in Keinohrhasen, Zweiohrküken. Spannend: Lilli absolvierte neben der Schauspielerei eine Ausbildung zur Tischlerin. Ob ihr das handwerkliche Geschick bei der Show weiterhelfen kann?

Shania und Davina Geiss:

Auch diese beiden Schwestern sind seit dem Kindesalter berühmt, denn ihre Eltern sind die berühmt-berüchtigten TV-Millionäre Robert und Carmen Geiss. Die schrille Luxusfamilie wird seit 15 Jahren für die Doku-Soap Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie von Kamerateams begleitet. Inzwischen haben Shania (20) und Davina (22) sogar ihre eigene Realityshow bei RTLZWEI. Ob die gebürtigen Monegassinnen gegen die reiferen Schweiger-Töchter eine Chance haben, wird sich zeigen.

