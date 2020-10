Bei The Masked Singer tritt ein verdammtes Alpaka auf: Seht alle 10 neuen Masken

ProSieben enthüllt alle 10 neuen Masken für die 3. Staffel The Masked Singer. Ein Alpaka stiehlt allen die Show. Das Erdmännchen und die Katze sind auch nicht von schlechten Eltern

Dieses Alpaka geht mit einem gehörigen Flauschvorsprung in die Show. Du willst ihm durch die Mähne wuscheln. Du willst ihm die Bauchtasche vom wolligen Leib reißen. Du willst das Charisma dieses Alpakas inhalieren. ProSieben hat heute Abend alle 10 neuen Masken veröffentlicht. Eigentlich sollten ab heute jeden Abend die neuen Kostüme und ihre Inhalte (schwitzende Prominente) in kurzen Trailern auftreten - aber einzeln .

Auf den Social-Media-Kanälen von The Masked Singer findet auch nur das Alpaka statt. Auf der offiziellen The Masked Singer-Seite von ProSieben jedoch gingen heute gleich alle verbliebenen Masken online, womit das Feld komplett ist.

Das Alpaka ist das Highlight unter den 10 neuen Masked Singer-Kostümen

Dem Alpaka war dennoch die Premiere dieses neuen Prozederes vorbehalten. Mit geschmacklosem Hemd, exzentrischem Haarband und dem üblichen wegtretenen Grinsen aller The Masked Singer -Masken drückt es sich durch eine Fahrstuhltür. Das Kostüm ist scheinbar zugeschnitten auf die Billie Eilish-Zielgruppe.

Nochmal kurz zu dem Pop-Art-Regenbogen-Hemd. Das ist auf dieselbe weise cool, wie ein augewaschenes Batik-Shirt cool ist, wenn es mit dem richtigen Selbstverständnis getragen wird. Die Persönlichkeit in dem Outfit hält das Outfit zusammen. Und dieses Alpaka hat Persönlichkeit für zehn Alpakas.

Die anderen 10 Masken der neuen Masked Singer-Staffel

So bringt das wollige Influencer-Tier beste Voraussetzungen mit, sich gegen die anderen Kostüme durchzusetzen. Das richtige Maß Fell und Flausch kann selbst mit einer durchschnittlichen Performance im TMS-Wettbewerb das Ticket für die nächste Runde lösen.

© ProSieben Alle Masken in der 3. Staffel The Masked Singer

Weiche Masken bringen einen Sympathie-Vorsprung mit. Entsprechend hoch ist auch der Flauschfaktor unter den 10 Masken. Wir haben:

Eine Biene

Ein Skelett

Ein Alien

Eine Katze

Einen Hummer

Einen Anubis

Einen Frosch

Ein Nilpferd

Ein Erdmännchen

Start und Jury von The Masked Singer 3 bei ProSieben

Das Stamm-Rateteam von The Masked Singer macht in der 3. Ausgabe Pause. Statt Ruth Moschner und Rae Garvey werden Bülent Ceylan und - Achtung - Sonja Zietlow in der Jury sitzen. Los geht es, wie gesagt, Dienstag am 20. Oktober um 20.15 Uhr.

