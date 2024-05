Beliebte Bluetooth-Box bei Amazon im günstigen Angebot: Sichert euch das Allround-Talent für drinnen und draußen

Krassen Bass und richtig lauten Sound gibt es mit der W-King T11. Die beliebten Bluetooth-Speaker sind für jede Outdoor- und Indoor-Party bestens geeignet und gerade für unter 200 Euro erhältlich.

Egal ob ihr drinnen oder draußen feiern wollt, die beliebten Bluetooth-Lautsprecher W-King T11 * machen mit ihrem starken Bass und ausgewogenem Sound überall eine gute Figur. Aktuell findet ihr die Box um 19 Prozent heruntergesetzt. Wenn ihr dann noch den 36 Euro Coupon auf der Produktionsseite anklickt, fällt der Preis weiter und ihr bekommt den leistungsstarken Speaker schon für 190 Euro.

W-King T11 bietet 100 dB Sound und einen kräftigen Bass

Die Festival-Saison steht vor der Tür und abseits der großen Bühne will auch auf dem Zeltplatz ordentlich gefeiert werden. Der Bluetooth-Lautsprecher W-King T11 ist dafür bestens geeignet, denn mit seinem unglaublich lauten 110dB Sound durch die 100 Watt starken Lautsprecher bringt er die Party zum Beben. Wer am Nachbarzelt auch eine W-King T11 vorhandene ist, könnt ihr diese ganz leicht per Knopfdruck koppeln und habt satten 200 Watt Stereosound.



Aber auch für andere Outdoor-Aktivitäten ist der T11 bestens geeignet. Die robuste und wasserdichte IPX6-Hülle stört sich nicht an verschütteten Drinks oder Wasserspritzern am Strand oder der Poolparty. Dabei können die Lautsprecher dank des langanhaltenden Akkus auch als Powerbank verwendet werden.

Amazon Das starke Innenleben der W-King T11

W-King T11 mit Mikrofon-, Gitarrenanschlüsse und Lichteffekten

Verlegt ihr die Party nach drinnen, könnt ihr den dafür geeigneten Höhenmodus einstellen, um den Bass damit zu verringern und nachbarschaftsfreundlich eure Musik zu genießen. Die könnt ihr entweder über die Bluetooth 5.3 Verbindung von einem anderen Gerät abspielen oder über ein 3,5 mm Aux-Audiokabel. Alternativ werden eure Lieblingssongs auch mit einer TF-Karte oder einem USB-Stick zum Besten gegeben.

Musik-Talentierte können Mikrofone und Gitarren über die 6,35 mm Klinkenbuchse mit dem W-King verbinden und sie so als Verstärker für ihre Stimme oder Instrumente nutzen. Zusätzlich gibt es die Gitarrenfunktion mit eigenem Lautstärkeregler, auch beim Gesang kann die Klangfarbe des Mikrofons über die Box eingestellt werden. Nicht nur für die Ohren, auch für die Augen, hat W-King etwas zu bieten. Mit sieben verschiedenen Lichtmodi ist sie auch visuell für die Party gerüstet.

Zusätzlich 5 Prozent sparen mit der W-King-Musikbox

Benötigt noch jemand aus eurem Bekanntenkreis eine Box? Dann könnt ihr beim Kauf von zwei ausgewählten W-King-Bluetooth-Speakern noch zusätzliche 5 Prozent sparen. Zu der Amazon-Aktion gehört neben der W-King 11 auch die W-King-Musikbox in schwarz* oder weiß *, welche durch den 10 Euro Coupon schon für 80 Euro erhältlich sind.

Die ebenfalls robuste und für Outdoor-Aktivitäten geeignete Musikbox ist mit 50 Watt Lautsprechern ausgestattet und verfügt über einen kräftigen Bass und einen HD Stereoklang, der die Stimmen klar wiedergibt. Bei niedriger Lautstärke kommt die Box mit praktischen Trageriemen auf 40 Stunden Akkulaufzeit.

