Beliebte Fantasy-Serie kommt nach 5 Jahren als Film zurück: Hier ist der neue Trailer zu Teen Wolf

Zur gefeierten Fantasy-Serie Teen Wolf wird bald ein Film erscheinen. Er bringt einen der größten Lieblinge nach 5 Jahren zurück. Aber das ist womöglich kein gutes Zeichen.

Alle Fans der Teen Wolf-Serie können sich freuen. Vor fünf Jahren ist die beliebte Serie nach sechs Staffeln zu Ende gegangen, jetzt setzt ein Film bald die Handlung fort. In Teen Wolf: The Movie wird bekanntermaßen Fan-Liebling Allison (Crystal Reed) zurückkehren. Aber für ihre Freunde ist das keine gute Nachricht, wie der neue Trailer enthüllt.

Schaut euch hier den neuen Trailer zu Teen Wolf an:

Teen Wolf: The Movie - Trailer 2 (English) HD

Fantasy-Kracher bringt Hauptfigur als Bedrohung zurück

Denn Allison, die bis zu ihrem Tod in Staffel 3 zu den beliebtesten und wichtigsten Figuren gehörte, kann sich bei ihrer Rückkehr offenbar an nichts erinnern. Sie bedroht sogar ihren Ex-Freund Scott (Tyler Posey). Und auch ihr Vater Chris (JR Bourne) hält sie nicht für seine Tochter.

Wie in der Serie auch müssen Werwolf-Alpha Scott und seine Freunde ihre Heimatstadt Beacon Hills vor einer bösen Macht bewahren, die der neue Trailer als ein düsteres Nogitsune-Fabelwesen zeigt.

Paramount Nogiitsune (links) im Teen Wolf-Trailer

Wann kommt das Fantasy-Highlight Teen Wolf zu Paramount+?

Teen Wolf soll am 23. Januar 2023 zu Paramount+ kommen. Der neue Streamingdienst startet am 8. Dezember 2022 in Deutschland. Regie beim Film führte Russell Mulcahy (Highlander).

