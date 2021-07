Ben Affleck in Game of Thrones-Ersatz: Das ist die schlimmste Frisur seiner Karriere

Last Duel bietet großes Drama à la Game of Thrones. Am auffälligsten sind aber die fürchterlichen Frisuren von Ben Affleck und Matt Damon. Hier ist der grausige Beweis.

Habt ihr schon mal über die Haare von Ben Affleck und Matt Damon nachgedacht? Vermutlich nicht. Eins steht aber fest: Gladiator-Regisseur Ridley Scott hat sehr lange über die Haare von Ben Affleck und Matt Damon nachgedacht. Zu lange.

Der Trailer für den an Game of Thrones erinnernden Historienstreifen Last Duel sollte eigentlich mit seinem Schauspiel-Ensemble und Aufwand protzen. Die glänzenden Rüstungen verblassen jedoch neben den grauenhaften Frisuren von Ben Affleck und Matt Damon. Gerade die von Ex-Batman Affleck hat das Zeug zur furchtbarsten Frisur seiner Karriere.

Schaut euch die Haare, äh, den Trailer für Last Duel mit Ben Affleck und Matt Damon an:

The last Duel - Trailer (English) HD

Fangen wir bei Matt Damons Haaren in Last Duel an

Matt Damon hat nur selten Frisuren-Ausraster. Sein bisheriger Frisuren-Tiefpunkt vor der Kamera findet sich vermutlich in The Great Wall, in dem er mit einem militärisch stramm gezogenen Man Bun seine Feinde in die Flucht schlägt. Der ist allerdings harmlos im Vergleich zu seinem Auftritt in Ridley Scotts Last Duel.

Darin spielt er einen französischen Ritter aus dem 14. Jahrhundert. Die begrenzen Frisier-Möglichkeiten im Spätmittelalter gehen aber nicht als Ausrede für das durch, was da auf uns zukommt.

Das ist Matt Damons Frisur in dem Game of Thrones-Ersatz

© Disney Matt Damons Haare in Last Duel

Das ist die einzig richtige Reaktion auf Matt Damons Frisur

© Disney Jodie Comer kann es auch nicht glauben

Würde man nur Matt Damons Frisur sehen, wer würde da ernsthaft auf ein Historienspektakel tippen?

Das einzige Historienspektakel, für das Matt Damon mit dieser Frise vorsprechen sollte, ist ein Biopic über Oliver Kahns Karrierestart beim KSC.

Die Vokuhila-Matte des Grauens kombiniert mit dem fusseligen Kinnbart soll sicherlich von Härte zeugen, immerhin geht es in dem Film um ein tödliches Duell zweier Ritter, nachdem die Ehefrau des einen den anderen der Vergewaltigung bezichtigt hat.

Matt Damon sieht in dem Film allerdings nicht aus wie ein Raubein, sondern wie ein Betrunkener, der 1985 aus einer Dorf-Disco taumelnd Wolle Petrys "Wahnsinn" grölt und in eine Zeitmaschine stolpert.

© Disney Das ist Wahnsinn

Diese Frisur ist aber wundersamerweise nicht die schlechteste im Trailer für Last Duel. Denn es gibt immer noch Ben Affleck.



So sieht Ex-Batman Ben Affleck in Last Duel aus

© Disney Ben Affleck ist hier BLOND

Und wie könnte man anders auf diesen Anblick reagieren als so?

© Disney Ist das Ehrfurcht oder die reine Angst?

Bis gestern konnte Ben Affleck auf eine auffällig unauffällige Frisuren-Karriere zurückblicken. Wir mussten nie über Ben Afflecks Haare nachdenken und waren uns dieses Glückes nicht einmal bewusst.

Last Duel markiert jetzt eine Zeitenwende, denn nichts ist frisurentechnisch mehr, wie es einmal war.

© Disney Womit haben Ben Affleck und wir das verdient?

Irgendjemand kam auf die Idee, dass Ben Affleck in dem Historienschinken einen verlorenen Lannister-Cousin spielen sollte.

Und dieser jemand ist vermutlich der weltgrößte Fan von Channing Tatums eskalierter Blondierung in Jupiter Ascending.

© Warner Bros. Channing Tatum spielte wenigstens einen Wolfsmenschen oder Menschenwolf oder wasauchimmer

Bei Matt Damon lassen sich noch charakterliche Beweggründe für den Schnitt an den, ähem, Haaren herbeiziehen.

Ben Affleck zeugt mit seinem blondiertem Etwas auf dem Schädel und unterm Kinn aber von einer katastrophalen Fehleinschätzung entweder beim Casting (es gibt auch blonde Schauspieler, die nicht Französisch sprechen, aber Franzosen spielen) oder der gemeinsamen Figurenentwicklung.

Das ist die mit Abstand schlimmste Frisur seiner Karriere. Beten wir, dass er das niemals toppen wird.

Last Duel kommt am 14. Oktober 2021 ins Kino. Bis dahin erfahren wir hoffentlich auch, warum Ben Affleck und Matt Damon diese haarige Tortur auf sich nehmen – während Adam Driver eigentlich genauso aussieht wie immer.