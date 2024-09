Bernd das Brot läuft noch immer: Deshalb ist die Kult-Figur ausgerechnet bei Erwachsenen so beliebt

Er ist eine der beliebtesten Figuren im deutschen Kinderfernsehen: Bernd das Brot. Das depressive Kastenweißbrot ist Kult, doch wieso eigentlich?

Bernd das Brot – ein mürrischer, sprechender Brotlaib, der unfreiwillig zum Kultstar wurde. Was macht diese schräge Figur so faszinierend? Und warum ist Bernd auch heute noch so beliebt? Wir haben nachgeforscht.

Woher kennt man eigentlich Bernd das Brot?

Bernd das Brot ist eine absolute Ikone im deutschen TV. Seinen Ursprung hat das sprechende Kastenweißbrot Anfang der 2000er im KiKA, seitdem ist es aus der Medienwelt kaum mehr wegzudenken. Aber auch Erwachsene lernten das Brot im Laufe der Jahre kennen: Nachts während der sendefreien Zeit des KiKA ist das Brot in einer Dauerschleife zu sehen. Bernd das Brot ist stets übelgelaunt und muss damit leben, gegen seinen Willen an skurrilen Orten festgehalten zu werden. Mit seinen kurzen Ärmchen und dem stets griesgrämigen Blick passt Bernd das Brot so gar nicht in die glücklich-pinke Welt des Kinderfernsehens. Doch dieser auffällige Look und die depressive Art haben der TV-Ikone bis heute einen Platz im Herzen der Fans beschert.

Überraschend tiefgründig: Warum lieben wir Bernd das Brot?

Bernd das Brot ist seit fast 25 Jahren im TV zu sehen - diesen Erfolg hätte dem wenig ansehnlichen Brot niemand zugetraut. Doch warum ist die Figur überhaupt so beliebt? Einer der Gründe liegt in seiner schlechten Laune: Bernd das Brot hat grundsätzlich keine Lust, ist immer mies gelaunt und hätte am liebsten seine Ruhe. Statt den Ärger in sich hineinzufressen, lässt Bernd den Frust unverblümt raus. Kein Wunder, dass vor allem Erwachsene bei dieser Anti-Haltung gegen die Welt mitfühlen können: Wenn Arbeitsstress oder familiäre Verpflichtungen rufen, dann fühlen wir uns alle wie Bernd - und wollen einfach nur weg.

Hinter der schlechtgelaunten Kinderfigur kommt ein unerwartet tiefgründiger Kontrast zum Vorschein: In der Glitzerwelt der überdrehten Fernsehlandschaft setzt Bernd das Brot keine Maske auf, sondern legt seine stoische Resignation mit trockenem Humor offen. Einer so absurden Figur wie einem Brot dabei zuzuhören, wie es über die Bürde der menschlichen Existenz philosophiert, ist Comedy und Gesellschaftskritik zugleich. Bei diesem Interview zeigt sich das Brot so schlecht gelaunt wie immer:

Dank Internet weiterhin erfolgreich: Bernd das Brot bleibt Kult

Bernd das Brot bleibt auch heute ein Kultstar, besonders dank des Internets. Seine Clips und Memes werden in sozialen Netzwerken eifrig geteilt, wodurch er auch bei jüngeren Generationen beliebt ist. Mit seinen humorvollen und tiefgründigen Sprüchen hat Bernd online eine treue Fangemeinde gewonnen, die dafür sorgt, dass er nicht in Vergessenheit gerät. International wird immer wieder gerätselt, warum es eine so deprimierte Figur ins Kinderfernsehen geschafft hat. Auch Gen-Z hat das Brot längst für sich entdeckt:

So kannst du Bernd das Brot schauen

Falls du dir selbst mal wieder ein Bild von Deutschlands depressivstem Brot machen willst, hast du täglich die Chance dazu. In der KiKA-Nachtschleife zwischen 21 Uhr und 6 Uhr gibt es Bernd das Brot zu sehen.