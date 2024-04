Bessere Kampf-Action ist nicht möglich: Sichert euch The Raid endlich in bester 4K-Qualität in der Ultimate Edition

Die FSK-18-Action von The Raid bietet unfassbar intensive Martial-Arts-Kämpfe. Erstmals erscheint bald eine aufwendig restaurierte und ungeschnittene 4K-Fassung im Heimkino.

Wer Action-Filme liebt, kommt an The Raid von Regisseur Gareth Evans nicht vorbei. Bei uns landet der hochgelobte Film auf Platz 7 der besten Martial-Arts-Filme. Neben spektakulären Kämpfen hat The Raid auch einen intensiven Soundtrack zu bieten, der von Linkin Park-Gründungsmitglied Mike Shinoda stammt.

Am 23. Mai 2024 erscheint The Raid in der Ultimate Edition * in höchster 4K-Qualität. Ohne Restaurierung ist der Film auch auf Blu-ray * und DVD * erhältlich.

The Raid Ultimate Edition Deal Zu Amazon

Die zweieinhalbstündige ungeschnittene Fassung von The Raid 2 findet ihr bei Amazon ebenfalls auf Blu-ray * und DVD *. Für Streaming-Fans gibt es The Raid * und The Raid 2 * bei Amazon Prime Video zu kaufen oder leihen.

The Raid-Action: Ungeschnitten und Restauriert

In der Ultimate Edition sind eine 4K UHD Disc, drei Blu-rays und eine CD enthalten. The Raid könnt ihr in der ungekürzten Originalfassung genießen. Die aufwendige Restaurierung hat sich hier wirklich gelohnt, denn neben einem schärferen Bild bekommt ihr durch die neue Farbkorrektur eine ganz andere Bildstimmung.

Auch das Bonusmaterial hat einiges zu bieten. Neben einem 39-minütigen Making-of gibt es auch ein Gespräch zwischen Mike Shinoda und Gareth Evans zu sehen. Ein Audiokommentar und mehrere Featurettes sind ebenso vorhanden wie Einblicke in zwei Filmpremieren.

Zum Weiterlesen: Warum wir The Raid 3 trotz fertiger Geschichte niemals sehen werden

Darum geht es in dem Action-Film The Raid

Rama (Iko Uwais) ist neues Mitglied eines verdeckt operierenden Sondereinsatzkommandos und erhält den Auftrag, den brutalen Drogenbaron Tama (Ray Sahetapy) dingfest zu machen. Der hält sich in einem fünfzehnstöckigen Apartmentblock auf, doch der Auftrag ist schwieriger als gedacht.

Zum einen scheint die Führung der Eliteeinheit ein eigenes Ziel zu verfolgen, zum anderen wurde der Kartellboss offenbar gewarnt und wartet schon auf seine Angreifer und in dem Gebäude bricht die Hölle los. Rama und seine Truppe müssen sich Stockwerk für Stockwerk hochkämpfen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.