Bestätigt: The Rookie-Star steigt aus und ist ab Staffel 7 nicht mehr in der Serie dabei

The Rookie-Star Tru Valentino kam ab Staffel 4 zur Serie dazu und wurde ab Staffel 5 zum Hauptdarsteller befördert. Jetzt wurde verkündet, dass er aussteigt.

Wenn die 7. Staffel von The Rookie irgendwann 2025 startet, werden Fans auf einen Star der Serie verzichten müssen. Wie jetzt offiziell bestätigt wurde, kehrt ein Schauspieler nicht mehr zurück, der seit Staffel 5 zu den Hauptdarsteller:innen des Hits zählt.

The Rookie-Star Tru Valentino kehrt als Aaron nicht für Staffel 7 zurück

Tru Valentino wird ab Staffel 7 nicht mehr in The Rookie mitspielen, wie TVLine in Erfahrung bringen und offiziell bestätigen konnte. Ab Staffel 4 war er in der Serie in der Rolle von Aaron Thorsen zu sehen. Aaron, Sohn eines berühmten Rappers, wurde beim LAPD zum Officer ausgebildet und will in The Rookie auch zum Detective werden.

ABC Tru Valentino als Aaron in The Rookie

Zuletzt wurde es in der Handlung der Serie dramatisch für Valentinos Figur, denn Aaron wurde am Ende von Staffel 5 von einer maskierten Gang angegriffen und schwer verletzt. Wie sein Schicksal in der Zukunft der Serie aufgelöst und der Ausstieg des Stars inhaltlich verarbeitet wird, ist noch nicht bekannt.

Tru Valentino hat sich zum Zeitpunkt dieses Artikels noch nicht zu seinem Ausstieg geäußert.

Wann startet The Rookie Staffel 7?

Die Dreharbeiten der neuen Folgen laufen noch. The Rookie Staffel 7 soll 2025 starten, aber ein genaues Startdatum steht zurzeit nicht fest. In Deutschland könnt ihr The Rookie Staffel 5 und 6 bei Skys WOW * im Abo streamen. Bei Netflix gibt's die ersten 4 Staffeln in der Streaming-Flat.

Podcast: Die 15 besten Serienstarts im August bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im August, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Serien-Highlights im August umfassen Staffel 2 der Herr der Ringe-Serie ebenso wie das Netflix-Finale von The Umbrella Academy. Außerdem kehrt mit The Bear eine der besten Serien der letzten Jahre zurück und Batman sowie der Terminator mische den Monat ebenfalls auf.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.