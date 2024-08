Nach Schock-Ausstieg bei The Rookie: Jetzt äußert sich der Star zum Abgang, der die Fans kalt erwischt

Tru Valentino verlässt The Rookie noch vor der 7. Staffel. Was der Aaron-Darsteller dazu sagt, lest ihr hier.

Vergangene Woche wurden The Rookie-Fans von der Meldung überrascht, dass ein Castmitglied die Krimiserie verlässt. Kürzlich hat sich der betroffene Schauspieler Tru Valentino zur Entscheidung geäußert, sich vor der 7. Staffel von seiner Figur zu verabschieden.

Das sagt Tru Valentino über seinen Ausstieg aus The Rookie

Valentino spielt in The Rookie die Figur des Officer Aaron Thorsen und gehörte seit der 4. Season zur Besetzung. Aaron ist in der Serie der Sohn eines berühmten Rappers, der zwischen Jet-Set-Lifestyle und Tiktok-Fame unter Mordverdacht gerät. Obwohl ihm nichts nachgewiesen werden kann, steht er erstmal allein da, als er seine Polizeiausbildung in Los Angeles antritt. Mit der Zeit wird er zum vollwertigen Mitglied des Mid-Wilshire-Reviers und findet eine neue Berufung.

Nach drei Staffeln nimmt Tru Valentino Abschied. Er äußerte sich am Freitag in einer Instagram-Story (via Deadline ) folgendermaßen zu dem Schritt:

Ich werde meine Zeit bei The Rookie immer in Ehren halten, aber ich könnte nicht aufgeregter sein für das, was die Zukunft bereithält. Ich bewundere die Freunde und Beziehungen, die ich während meiner Zeit dort geschlossen habe. Es war eine unglaubliche Gelegenheit, und ich fühle mich so glücklich, dass ich die letzten drei Staffeln erleben durfte. Vielen Dank an die besten Fans der Welt. Ich weiß, dass ich nicht viel rede, aber ich schätze euch alle so sehr. Man weiß nie, wer wieder im Mid-Wilshire-Bezirk auftaucht. Bis dahin, 7 Adam 19, hier ist Officer Thorsen, over and out!

ABC Tru Valentino verlässt The Rookie

Tru Valentino gibt demnach keinen konkreten Grund für die Entscheidung an, deutet aber andere Engagements in der Zukunft an. Außerdem schließt er eine Rückkehr oder einen Gastauftritt in künftigen The Rookie-Folgen nicht aus.

Mehr über die Serie: Hört den Podcast über das Phänomen The Rookie

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wann startet The Rookie Staffel 7?

Die Dreharbeiten der neuen Folgen laufen noch. The Rookie Staffel 7 soll 2025 starten, aber ein genaues Startdatum steht zurzeit nicht fest.

In Deutschland könnt ihr The Rookie Staffel 5 und 6 bei Sky WOW * im Abo streamen. Bei Netflix gibt's die ersten 4 Staffeln in der Streaming-Flat, bei Disney+ streamen fünf Staffeln. Wer The Rookie gratis und ohne Abo schauen will, kann Staffel 3 bis 5 in der ZDF-Mediathek streamen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.