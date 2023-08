Betrug mit Netflix-Hit: Falscher Stranger Things-Star erleichterte Frau um 10.000 Dollar und einen Ehemann

Eine Frau aus Kentucky ist einem Betrüger auf den Leim gegangen. Mehrere Tausend Dollar verlor sie an den angeblichen Stranger Things-Star.

Geschichten obsessiver Fans sind so alt wie Hollywood, doch die Folgende eskalierte in finanzieller wie persönlicher Hinsicht. Eine Frau aus Kentucky hat nämlich enthüllt, dass sie einem Stranger Things-Betrüger auf den Leim gegangen ist. Der Mann hatte sich online als Star aus der Serie ausgegeben, mit ihr eine Beziehung begonnen und sie um eine große Summe Geld und einen Ehemann erleichtert.

Der Betrüger gab sich als Netflix-Star Dacre Montgomery aus

Catfishing nennt man die Masche, bei der sich Betrüger online eine falsche Identität aufbauen und ihre Opfer hinters Licht führen. In der YouTube-Serie Catfished werden solche Fälle dargestellt. Einer davon betrifft die aus Kentucky stammende McKayla, die ihre Version der Geschichte mit der Welt geteilt hat.

In einem Online-Forum lernte sie einen Mann kennen, der sich als Dacre Montgomery ausgab. Der australische Schauspieler war ab Staffel 2 Mitglied des Ensembles der Netflix-Serie Stranger Things und lieh dem schnurrbärtigen Billy Hargrove sein Gesicht.

Netflix Dacre Montgomery

Nach eigenen Aussagen war McKayla zunächst skeptisch, ob sie wirklich in Kontakt mit dem Star stand, allerdings verriet er ihr Dinge, die ihrer Einschätzung nach nur Montgomery wissen konnte. So wusste er, dass Billy in einer Episode der 4. Staffel auftauchen würde, bevor diese veröffentlicht wurde.

Die Frau verlor 10.000 Dollar (und einen "toxischen" Ehemann)

McKayla befand sich zu diesem Zeitpunkt in einer unglücklichen Ehe mit einem "toxischen" Partner, ein Schicksal, in das sich der falsche Montgomery hineinversetzen konnte. Da dessen Partnerin angeblich sein Vermögen kontrollierte, half McKayla ihm ein Jahr lang mit Geschenkgutscheinen, Bitcoin-Überweisungen und Schecks aus. Insgesamt 10.000 Dollar verlor sie an den Hochstapler. Außerdem ließ sie sich scheiden.

Die alleinerziehende Mutter begründet ihre Entscheidungen so:

Wenn du jemand wie ich bist, hast du Angst vor dem Verlassenwerden, du bist sehr darauf bedacht, es allen Recht zu machen, und du bist sehr abhängig von anderen Menschen. Diese Betrüger kommen einfach rein und nähren sich davon.

Hier könnt ihr die Catfished-Folge (via EW ) anschauen, in der McKayla ihre Geschichte erzählt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mehr zur Serie:

Wann geht Stranger Things weiter?

Die 4. Staffel von Stranger Things streamt vollständig bei Netflix. Staffel 5 wird die letzte sein, ein Starttermin steht allerdings nicht fest, da die Produktion aufgrund der Streiks der Drehbuchautor:innen und Schauspielenden in Hollywood bislang nicht aufgenommen werden konnte.