Klaas nervte Joko mit seiner Telenovela-Sucht: "Warst unerträglich, wenn du es nicht geguckt hast"

Joko und Klaas sind aktuell in ihrer Show Ein sehr gutes Quiz zu sehen. Dort verrät Klaas, dass er mal eine gewisse Zeit eine große Leidenschaft für eine deutsche Telenovela pflegte.

Für manche Menschen ist es wohl ein Guilty Pleasure, sich in deutsche Soaps und Telenovelas zu verlieren. Für Klaas Heufer-Umlauf besteht jedoch kein Grund zur Scham, denn er war ein riesiger Fan einer deutschen Telenovela, wie er bei Ein sehr gutes Quiz erzählte.



Klaas verrät: Er war abhängig von Sturm der Liebe

Als es bei Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme) zu einer Telenovela-Frage kommt, konnte Klaas sich kaum zurückhalten. Denn aus vier Antwortmöglichkeiten sollte herausgefunden werden, welche Telenovela nicht existiert: Anna und die Liebe, Sturm der Liebe, Verliebt in die Liebe oder Verliebt in Berlin.

Die Frage konnte einfach beantwortet werden, doch Klaas konnte sich nicht zurückhalten, noch eine Anekdote zu erzählen: "Sturm der Liebe, da war ich mal abhängig 'ne Zeit lang, aber das ist ein anderes Thema." Er habe die Telenovela nämlich für eine gewisse Zeit aktiv im Internet verfolgt.



Joko war sogar genervt von Klaas' Telenovela-Sucht

Sein Kollege Joko Winterscheidt bestätigt die damalige Obsession von Klaas. "Du warst unerträglich, wenn du es nicht geguckt hast", verrät der Moderator. Mittlerweile hat sich Klaas auch wieder von der Telenovela entwöhnt. Dafür gibt es auch einen Grund, wie er verrät:



Irgendwann haben sie die Schauspieler ausgetauscht und dann mochte ich das nicht mehr. Da haben sie mich wieder vom Haken gelassen

Sturm der Liebe läuft übrigens bis heute noch – zuletzt ist die Serie aus der Sommerpause zurückgekommen. Klaas selbst war schon einmal in einer ARD-Telenovela zu Gast. Lange vor seiner Zusammenarbeit mit Joko war Klaas in einer Folge Verbotene Liebe zu sehen.



So könnt ihr Ein sehr gutes Quiz sehen

Ein sehr gutes Quiz läuft aktuell jeden Samstag um 20:15 Uhr auf ProSieben. Wer eine Folge verpasst haben sollte, kann sie auf Joyn nachholen.

