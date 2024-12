"Bin geschockt": Darum sind Love Island VIP-Fans von Siegerpaar enttäuscht

Nach acht Folge ist Love Island VIP zu Ende und es wurde das erste Promi-Pärchen der Show gefunden. Wir verraten euch, wer gewonnen hat.

Granaten, die vercoupelte Pärchen auf die Probe stellen, Intrigen und große Gefühle – turbulente Wochen liegen hinter den Realitystars bei Love Island VIP. Doch ein Paar konnte bis zum Schluss überzeugen und sich gegen alle anderen durchsetzen. Diese beiden TV-Stars haben Love Island VIP gewonnen.

Love Island VIP: Dieses Couple zeigt es allen und gewinnt

Nachdem Wilson mit seinem Couple Melissa, Tobi und Aurelia und auch noch Gigi mit Sandra die Villa verlassen mussten, standen die drei Finalisten-Paare fest:

Patrick & Chiara

Yasin & Sophie

Leandro & Yeliz

Da die Sendung bereits abgedreht ist, durften in diesem Fall – anders als bei den Normalo-Staffeln – nicht die Zuschauer für die Gewinner voten. Die bereits ausgeschiedenen Islander:innen durften ihre Stimme abgeben und bestimmten, wer am Ende auf Platz eins steht: Patrick und Chiara gewinnen nach der Abstimmung Love Island VIP. Die Freude ist groß, doch eine weitere Entscheidung steht an. Und zwar für Patrick. Er bekam den Umschlag mit dem Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro. Teilt er das Geld mit seinem Couple Chiara und entscheidet sich so für die Liebe? Oder behält er den gesamten Jackpot für sich selbst? Patrick entschied natürlich für die Liebe und teilte den Gewinn mit Chiara.

"Bin geschockt": Fans sind von Siegerpaar enttäuscht

Zuletzt musste Patrick innerhalb der Villa ordentlich Kritik einstecken. Seine Mitstreiter Yasin und Gigi warfen dem Ex-Berlin – Tag & Nacht-Darsteller vor, er habe kein ehrliches Interesse an seinem Couple Chiara und würde sie nach der Sendung nicht weiter kennenlernen wollen.

Diese Meinung teilen auch einige der Fans, die von dem Siegerpaar enttäuscht sind. Viele freuen sich zwar für Chiara, haben aber ein ähnliches Problem mit Patrick wie Yasin und Gigi. "Total offensichtlich, dass Patrick kein echtes Interesse an Chiara hat, der hat null Bock auf die", meint ein User auf Instagram zu wissen. "Ich bin geschockt, dass dieses Paar gewonnen hat." Eine Dame aus der Community fasst zusammen:

Die Einzige, die für mich ehrlich war, ist Chiara. Alle anderen waren schlechte Schauspieler. Mir tut sie sehr leid. Als hätte Chiara nicht schon genug durchgemacht.

Ob aus Patrick und Chiara nach der Show ein Paar geworden ist, werden Fans wohl bald via Social Media erfahren. Eine Wiedersehenshow zu Love Island VIP wird es nicht geben.