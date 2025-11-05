"Bis heute hasst er mich": Vor 51 Jahren sorgte Sylvester Stallone dafür, dass ein inzwischen sehr berühmter Schauspieler aus einem Film gefeuert wurde

In den 70ern sollten Sylvester Stallone und Richard Gere gemeinsam für einen Film vor der Kamera stehen. Wegen einer Eskalation bei den Proben kam es aber nicht dazu.

Heutzutage zählen Action-Legende Sylvester Stallone (Rambo) und Pretty Woman-Star Richard Gere zu den bekanntesten Schauspielern Hollywoods. Vor über 50 Jahren, als beide noch nicht so weltberühmt waren, spielten sie beinahe in einem gemeinsamen Film mit. Die Proben mit Stallone und Gere liefen aufgrund eines Zwischenfalls jedoch so aus dem Ruder, dass Gere vom Regisseur gefeuert wurde.

Sylvester Stallone sorgte für Handgreiflichkeit mit Richard Gere und dessen Entlassung

Bei dem Film handelt es sich um das Coming-of-Age-Drama Brooklyn Blues - Das Gesetz der Gosse von 1974. In der Rolle des rebellischen Teenagers Stanley ist Stallone darin Teil einer Jugendgang, die ihrem Alltag zwischen Rauchen, Saufen und Prügeleien entfliehen wollen. Als Bandenanführer Chico ist Perry King (Die Klasse von 1984) zu sehen, doch für die Rolle wurde anfangs Gere besetzt.

Im Rahmen einer Fan-Fragerunde auf Ain't It Cool News erklärte Stallone 2006, wie es zum Streit zwischen ihm und Gere gekommen ist:

Er stolzierte in seiner viel zu großen Motorradjacke herum, als wäre er der coolste Ritter der Tafelrunde. Eines Tages, während einer Improvisationsprobe (wir simulierten eine Kampfszene), packte er mich und übertrieb es ein wenig. Ich sagte ihm freundlich, er solle sich locker machen, aber er war voll in seiner Rolle und unmöglich zu bändigen.

Bei einer Probe eskalierte die Situation in einer Mittagspause dann zwischen den Schauspielern:

Dann probten wir auf Coney Island, es war Mittagszeit, also beschlossen wir, eine Pause zu machen. Der einzige warme Ort war der Rücksitz eines Toyotas. Ich aß gerade einen Hotdog, als er mit einem halben Hähnchen, das mit Senf bestrichen war und aus dessen Alufolie fast Fett tropfte, einstieg. Ich sagte: 'Das tropft ja überall hin.' Er meinte: 'Mach dir keine Sorgen.' Ich sagte: 'Wenn es auf meine Hose kommt, kriegst du es mit.'

Er biss in das Hähnchen, und ein kleiner, fettiger Senfspritzer landete auf meinem Oberschenkel. Ich stieß ihm mit dem Ellbogen gegen den Kopf und schubste ihn quasi aus dem Auto. Der Regisseur musste eine Entscheidung treffen: Einer von uns musste gehen, einer musste bleiben. Richard wurde entlassen und hasst mich bis heute.

Wenn ihr euch von dem heute etwas vergessenen Film mit Stallone (und ohne Gere) selbst ein Bild machen wollt, könnt ihr Brooklyn Blues - Das Gesetz der Gosse bei VoD-Anbietern wie Amazon Prime leihen oder kaufen. In einer Streaming-Flat ist der Film derzeit nirgends verfügbar.

Ein thematisch ähnlicher Artikel ist zuvor bei unserer internationalen Schwesternseite AlloCiné erschienen.