Bizarrer neuer Horror mit Nicolas Cage, einer der besten Sci-Fi-Filme aller Zeiten & mehr neu im Heimkino

Einer der besten Sci-Fi-Filme aller Zeiten und ein kultiger neuer Film mit Nicolas Cage erscheinen diese Woche in limitierten Editionen auf Blu-ray im Heimkino.

Diese Woche erschein ein neuer wahnsinniger Film-Trip mit Nicolas Cage im Heimkino auf Blu-ray in einer limitierten Edition: Willy's Wonderland. Außerdem können sich besonders Sci-Fi-Fans in unserer Auswahl der Heimkino-Highlights auf echte Sammlerstücke freuen.

Ab Donnerstag neu im Heimkino: Einer der besten Sci-Fi-Filme aller Zeiten in neuer Limited Edition

Übermorgen erscheint einer der besten Sci-Fi-Filme aller Zeiten in einer neuen Limited Edition mit schickem Cover: Blade Runner mit Harrison Ford. Außerdem gibt's Cloud Atlas von den Wachowski-Schwestern und Tom Tykwer in einer stylischen Edition:

Erstmals erscheint in Deutschland einer der größten Flops von Arnold Schwarzenegger in 4K: Last Action Hero von Stirb Langsam-Regisseur John McTiernan:



Am Freitag neu: Nicolas Cage vs. blutrünstige Puppen in Willy's Wonderland

In seinem skurrilen neuen Film strandet Nicolas Cage in einer abgelegenen Ecke. Das Unheil ist vorprogrammiert. Allerdings trifft der wie immer wahnsinnig gut aufgelegte Nic Cage in Willy's Wonderland nicht auf herkömmliche Bösewichte, sondern eine Gruppe von animatronischen Killer-Kuscheltieren.

Ab Freitag neu im Heimkino und schon jetzt vorbestellbar im limitierten Mediabook von Splendid:

© Splendid Willy's Wonderland als limitiertes Mediabook

Weitere Highlights bei Amazon, die diese Woche neu im Heimkino erscheinen:

Bei MediaMarkt gibt es ab Donnerstag zudem das The Fast and the Furious 20th Anniversary Limited Edition Gift Set *.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhält Moviepilot eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.