Black Friday bei Amazon: 4K-Fernseher von LG und Sony jetzt besonders günstig

Zum Black Friday gibt es bei Amazon aktuell diverse Fernseher von LG, Sony und anderen Herstellern besonders günstig. Wir haben die besten Angebote für euch zusammengestellt.

Ähnlich wie MediaMarkt bringt auch Amazon schon ein paar Tage vor dem offiziellen Beginn der Cyber Week und der Rabattschlacht um den Black Friday diverse besondere Deals an den Start. Mit dabei sind unter anderem auch verschiedene Fernseher von LG und Sony, bei denen ihr kräftig sparen könnt.

75-Zoll-Fernseher von LG um 50 Prozent reduziert Zu Amazon Deal

Black-Friday-Week bei Amazon: Was gibt es zu beachten?



Was ist die Black-Friday-Week? Verschiedene Online-Händler, darunter Amazon und Media Markt, liefern sich in der Woche rund um den Black Friday (26. November 2021) eine massive Rabattschlacht. Aufmerksame Schnäppchenjäger können dabei besonders günstige Deals abgreifen.

Wann laufen die Angebote bei Amazon? Alle Black-Friday-Angebote, die wir euch in diesem Artikel verlinkt haben, gibt es vom 19. November 2021 um 0:00 Uhr bis zum 29. November 2021 um 23:59 Uhr.

Was solltet ihr sonst beim Black Friday beachten? Tipps rund um den Black Friday haben wir euch in einem separaten Artikel festgehalten. Grundsätzlich gilt: Prüft per Preischeck, ob es sich bei einem vermeintlichen Schnäppchen auch wirklich um ein günstiges Angebot handelt.



Bei den nachfolgenden Deals haben wir das aber bereits für euch übernommen. Ihr könnt also sichergehen, dass es diese TV-Geräte bislang noch nirgendwo günstiger gab und es sich bei den genannten Preisen um Tiefpreise handelt.

Die besten Fernseher-Deals zum Black Friday bei Amazon - Bis zu 50 Prozent sparen

© LG LG 75UP75009LF 189 cm (75 Zoll) UHD Fernseher

Amazon bietet zum Black Friday eine ganze Reihe von verschiedenen Fernsehern mit mächtigen Rabatten an. Dabei sind unter anderem Geräte von Sony und LG. Bei folgenden Deals könnt ihr am meisten sparen:

Amazon bietet übrigens während der Cyber Week und zum Black Friday noch eine ganze Reihe weiterer interessanter Schnäppchen an, darunter auch Rabatte auf hauseigene Hardware wie den Fire TV Stick. Mehr Infos dazu findet ihr hier bei uns auf Moviepilot.



