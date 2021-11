1.000 Euro (!) sparen: Samsung und Sony Fernseher mit Knaller-Preisen zum Black Friday bei Amazon

Amazon hat die finale Runde der Black-Friday-Rabattschlacht eingeläutet: Ihr bekommt derzeit diverse Fernseher von Samsung, Sony und Philips zu absoluten Tiefstpreisen.

Es ist so weit: Der Black Friday bei Amazon hat offiziell begonnen. Der Online-Händler hat um Mitternacht diverse Top-Angebote veröffentlicht, darunter eine ganze Reihe an Fernsehern bekannter Marken wie Samsung, Sony und Co. Wir haben uns die Deals für euch angeschaut und die besten Schnäppchen herausgesucht.



Bedenkt dabei: Die Black-Friday-Angebote gelten nur für begrenzte Zeit. Mehr dazu, was ihr beim Black Friday auf Amazon beachten müsst, lest ihr weiter unten.

Top-TV-Deals zum Black Friday: Die besten Angebote für Fernseher von Samsung, Sony und mehr

Amazon bietet aktuell diverse Marken-Fernseher von Samsung, Sony und Philips besonders günstig an. Wir listen euch im folgenden die Top-Deals auf, mit Fokus auf die Fernseher-Angebote, die noch nie so günstig waren wie jetzt.

Die besten Black Friday TV-Deals bei Amazon:

Black-Friday-Week bei Amazon: Was gibt es zu beachten?



Was ist die Black-Friday-Week? Verschiedene Online-Händler, darunter Amazon und Media Markt, liefern sich in der Woche rund um den Black Friday (26. November 2021) eine massive Rabattschlacht. Aufmerksame Schnäppchenjäger können dabei besonders günstige Deals abgreifen.



Wann laufen die Angebote bei Amazon? Die Black-Friday-Angebote, die wir euch in diesem Artikel verlinkt haben, gibt es vom 25. November 2021 um 0:00 Uhr bis zum 29. November 2021 um 23:59 Uhr.



Was solltet ihr sonst beim Black Friday beachten? Tipps rund um den Black Friday und die Cyber Week haben wir euch in einem separaten Artikel festgehalten. Grundsätzlich gilt: Prüft per Preischeck, ob es sich bei einem vermeintlichen Schnäppchen auch wirklich um ein günstiges Angebot handelt.



