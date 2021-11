65 Zoll TV von Samsung so günstig wie nie: Das ist das beste Fernseher-Angebot zum Black Friday bei Amazon

Diesen Samsung TV gab es noch nie so günstig: Der 65-Zoll QLED Fernseher kostet zum Black Friday bei Amazon erstmals unter 1000 Euro.

Die Black Friday-Woche bei Amazon erreicht ihren Höhepunkt: Seit Mitternacht ist der eigentliche Black Friday offiziell eröffnet und wir haben das beste Fernseher-Angebot für euch Film- und Serien-Fans herausgesucht. Den folgenden Samsung 65 Zoll-TV gab es noch nie so günstig wie jetzt.

Aber Achtung: Das Black-Friday-Angebot gilt nur für kurze Zeit.

65 Zoll-TV unter 1000 Euro: Darum lohnt sich der Black Friday-Deal bei Amazon

Zum Black Friday gibt's den Samsung QLED 4K Q70A TV mit einer Bilddiagonale von 65 Zoll (165 cm) um fast 40% reduziert. Damit fällt der Top-Fernseher auch erstmals unter die 1000-Euro-Marke.

Für nur 969 Euro gehört der TV euch. Zum Vergleich: Bei der Konkurrenz von MediaMarkt, Saturn und Samsung selbst kostet der Fernseher mit dem Produktnamen GQ65Q70AATXZG derzeit zwischen 1.200 und 1.300 Euro. Im Vergleich dazu spart ihr bei Amazon kräftig Geld.

So günstig wie nie: Das musst du über den Samsung 65 Zoll-Fernseher wissen

© Samsung Der Samsung TV mit 65 Zoll Bilddiagonale (165 cm)

Der Samsung-Fernseher bietet folgende Features:

Quantum Prozessor 4K



Quantum HDR

OTS Lite Sound



SpaceFit Sound



Adaptive Picture



Dual LED

100% Color Volume with Quantum Dot



Wide Viewing Angle



Black-Friday-Week bei Amazon: Was gibt es zu beachten?

Was ist die Black-Friday-Week? Verschiedene Online-Händler, darunter Amazon und Media Markt, liefern sich in der Woche rund um den Black Friday (26. November 2021) eine massive Rabattschlacht. Aufmerksame Schnäppchenjäger können dabei besonders günstige Deals abgreifen.

Wann laufen die Angebote bei Amazon? Alle Black-Friday-Angebote, die wir euch in diesem Artikel verlinkt haben, gibt es vom 19. November 2021 um 0:00 Uhr bis zum 29. November 2021 um 23:59 Uhr.

Was solltet ihr sonst beim Black Friday beachten? Tipps rund um den Black Friday und die Cyber Week haben wir euch in einem separaten Artikel festgehalten. Grundsätzlich gilt: Prüft per Preischeck, ob es sich bei einem vermeintlichen Schnäppchen auch wirklich um ein günstiges Angebot handelt.

