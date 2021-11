Black Friday-Angebote bei Amazon: Satte Rabatte auf Fire TV Stick, Amazon Echo und Co.

Der Rabattschlacht zum Black Friday ist bei Amazon bereits in vollem Gange. Wir präsentieren euch deshalb die besten Deals zum Fire TV Stick, Amazon Echo und mehr, bei denen ihr kräftig sparen könnt.

Neben diversen Entertainment-Angeboten für Fernseher, Soundbars und mehr bietet Amazon zum Black Friday auch eigene Hardware wie den Fire TV Stick und den Amazon Echo deutlich reduziert an. Wir haben uns die aktuellen Deals genauer angeschaut und verraten euch, bei welchen Schnäppchen ihr am meisten auf eure Kosten kommt.

Fire TV Stick 4K - jetzt 35 Euro sparen Zum Deal Deal

Black-Friday-Week bei Amazon: Was gibt es zu beachten?



Was ist die Black-Friday-Week? Verschiedene Online-Händler, darunter Amazon und Media Markt, liefern sich in der Woche rund um den Black Friday (26. November 2021) eine massive Rabattschlacht. Aufmerksame Schnäppchenjäger können dabei besonders günstige Deals abgreifen.



Wann laufen die Angebote bei Amazon? Alle Black-Friday-Angebote, die wir euch in diesem Artikel verlinkt haben, gibt es vom 19. November 2021 um 0:00 Uhr bis zum 29. November 2021 um 23:59 Uhr.



Was solltet ihr sonst beim Black Friday beachten? Tipps rund um den Black Friday und die Cyber Week haben wir euch in einem separaten Artikel festgehalten. Grundsätzlich gilt: Prüft per Preischeck, ob es sich bei einem vermeintlichen Schnäppchen auch wirklich um ein günstiges Angebot handelt.



Bei den nachfolgenden Deals haben wir das aber bereits für euch übernommen. Ihr könnt also sichergehen, dass Amazon diese Produkte bislang noch nicht günstiger angeboten hat und es sich bei den genannten Preisen um Tiefpreise handelt.

Amazon Fire TV, Echo und mehr - Die besten Deals zum Black Friday

© Amazon Amazon Echo Show 5

Wer es auf einen der neuen 4K-Fire-TV-Sticks oder einen Amazon Echo abgesehen hat, kann beim Black Friday in diesem Jahr auf jeden Fall zuschlagen. Besonders viel sparen könnt ihr bei folgenden Angeboten:

Wer wissen möchte, welcher Fire TV Stick sich für welchen Gebrauch am besten eignet, findet die Antwort in unserer zugehörigen Kaufberatung. Weitere aktuelle Angebote von Amazon-eigenen Produkten umfassen unter anderem den Kindle Paperwhite * und das Fire HD 10 Tablet * in verschiedenen Varianten.



* Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.