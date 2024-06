Blade-Star Wesley Snipes spottet über seine Marvel-Nachfolge, auf die wir seit 5 Jahren warten: "Ziemlich hart"

Werden wir das Blade-Reboot mit Mahershala Ali jemals sehen? Seit fünf Jahren schmort das heiß erwartete Marvel-Projekt in der Produktionshölle. Jetzt macht sich sogar Wesley Snipes darüber lustig.

Der beste Casting-Coup im Marvel Cinematic Universe (MCU), von dem wir bis dato so gut wie nichts gesehen haben: Vor fünf Jahren verkündete Kevin Feige, dass der zweifache Oscar-Preisträger Mahershala Ali (Moonlight, Green Book) den Vampirjäger Blade verkörpern wird. Bis heute ist der entsprechende Film nicht erschienen.

Das Blade-Reboot musste in den vergangenen Jahren zahlreiche Rückschläge einstecken. Nicht nur wurde der Film mehrmals verschoben und kreativ umgearbeitet: Zwei Regisseure sind von Bord gegangen, die Anzahl der Drehbuchautoren ist noch höher. Besonders bizarr: Ali lieferte sein Blade-Debüt im MCU längst ab.

Marvels Blade-Reboot steckt in der Produktionshölle: Jetzt reagiert Wesley Snipes auf die Verzögerungen

Die äußerst zähe Entstehungsgeschichte ist auch an Ur-Blade Wesley Snipes nicht vorbeigegangen. Zwischen 1998 und 2005 verkörperte er den Marvel-Helden dreimal auf der großen Leinwand. Auf Twitter äußert er sich spöttisch zur geplanten Neuauflage, die einfach nicht in Gang kommen will.

Blade, lordylordylordy. Leute suchen immer noch nach der Geheimzutat: Schneemobilfahren im Straßenverkehr, ziemlich hart. Daywalker lassen es einfach aussehen, nicht wahr?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Eigentlich war es einer von Feiges größten Triumphen: Am Ende des Marvel-Panels bei der San Diego Comic-Con 2019 brachte der Marvel-Chef in einem lässigem "One last thing"-Moment Mahershala Ali auf die Bühne und stellte ihn dem Publikum als neuen Blade-Darsteller vor. Die Begeisterung in Hall H war am Überkochen.

Im Februar 2021 wurde Emmanuel Osei-Kuffour (Watchmen) als Drehbuchautor engagiert, ehe fünf Monate später Indie-Entdeckung Bassam Tariq (Mogul Mowgli) als Regisseur des Blade-Reboots enthüllt wurde. Im November 2021 war Alis Blade-Stimme sogar in der Post-Credit-Szene von Eternals zu hören. Dann fingen die Probleme an.

DCM Mahershala Ali in Moonlight

Tariq kehrte dem Projekt kurz vor Drehbeginn den Rücken. Als Ersatz wurde Yann Demange (White Boy Rick) engagiert – und Michael Starrbury (When They See Us) als neuer Drehbuchautor. Seitdem haben Nic Pizzolatto (True Detective), Michael Green (Logan) und Eric Pearson (Black Widow) am Blade-Script gearbeitet.

Zwischenzeitlich stand das Projekt komplett still. Wie bei vielen anderen Filmprojekten war der Grund dafür der Streik der Drehbuchautor:innen und Schauspieler:innen, der letztes Jahr Hollywood fest im Griff hatte. Die jüngste Niederlage kam vor wenigen Tagen, als Demange heimlich, still und leise den Regieposten räumte.

Jetzt steht Blade (wieder) ohne Regisseur da.

Wann startet der Blade-Film mit Mahershala Ali im Kino?

Laut aktuellem Stand soll das Blade-Reboot am 5. November 2025 im Kino starten. Ob dieser Termin nach den jüngsten Entwicklungen noch eingehalten werden kann, ist fraglich. Insgesamt wurde der Film bisher dreiaml verschoben, vom November 2023, auf den September 2024, auf den Februar 2025, zum jetzigen Start im November 2025.