Blue Bloods ehrt verstorbenen Star mit Sonderfolge: Jetzt wird es für Tom Sellecks Frank richtig persönlich

In Blue Bloods spielte der 2023 verstorbene Schauspieler Treat Williams den besten Freund von Tom Sellecks Figur. Eine kommende Staffel 14-Folge wird den Verlust thematisiert.

Die kommende 3. Episode der aktuell in den USA laufenden 14. Staffel Blue Bloods – Crime Scene New York wird eine Sonderfolge. In der Handlung wird es um den Tod von Treat Williams gehen, der 2023 durch einen Verkehrsunfall starb. In der Serie spielte er den besten Freund von Tom Sellecks Frank Reagan. Jetzt sind genauere Details zur Story der Blue Bloods-Tributfolge bekannt.

Auf Frank Reagan wartet in der Blue Bloods-Sonderfolge ein sehr persönlicher Einsatz

Wie TV Insider berichtet, wird sich die 3. Folge der 14. Staffel von Blue Bloods darum drehen, wie Frank mit dem Tod seines besten Freunds Lenny Ross umgeht. In der Serie war dieser in sechs Episoden zu sehen. Die kommende Sonderepisode mit dem Titel Fear No Evil handelt außerdem von Lennys Tochter Tess (Simone Policano), die im Gefängnis landet. Frank muss ihr helfen, dort rauszukommen.

CBS Treat Williams als Lenny Ross in Blue Bloods

In den USA wird die 3. Folge der 14. Staffel von Blue Bloods am 1. März 2024 ausgestrahlt. Durch das große Absetzungs-Drama hinter den Kulissen wird die aktuelle Staffel wohl die letzte bleiben. Die Stars nahmen bereits Gehaltskürzungen in Kauf, um die Kosten für die Produktion der Serie zu senken.

Wann wird Blue Bloods Staffel 14 in Deutschland ausgestrahlt?

Einen deutschen Streaming-Start für die 14. Staffel von Blue Bloods gibt es noch nicht. Hierzulande könnt ihr Staffel 1-13 bei Skys WOW im Abo * streamen.

Blue Bloods Staffel 14 wird in den USA in zwei Teilen ausgestrahlt. Der erste Teil läuft seit dem 14. Februar 2024. Die finalen Folgen der Serie sollen im Herbst 2024 folgen. In Deutschland wird Blue Bloods im Free-TV bei Kabel Eins ausgestrahlt. Hier liefen bislang 11 Staffeln.