Die Blue Bloods-Absetzung erklärt: Selbst Tom Sellecks großes Opfer für Staffel 14 konnte die Serie nicht retten

Blue Bloods ist extrem erfolgreich und wird vom Cast geliebt. Tom Selleck und Co. haben einen Teil ihres Gehalts geopfert, um Staffel 14 zu drehen. Die Serie wird dennoch abgesetzt.

Ginge es nach dem Willen der Fans, würde Blue Bloods - Crime Scene New York wohl 2050 noch mit der 41. Staffel weitergehen. Aber die Realität sieht anders aus: Die extrem beliebte Polizeiserie endet noch dieses Jahr mit Staffel 14, trotz Mega-Erfolg und finanziellen Opfern von Tom Selleck und Donnie Wahlberg. Was ist passiert?

Blue Bloods wird nach Staffel 14 abgesetzt: Das ist der Grund

Blue Bloods erzählt seit 2010 in mittlerweile 14 Staffeln die Geschichte der Reagan-Familie, deren unterschiedliche Generationen als Polizist:innen in New York arbeiten. Wie Deadline berichtet, ist die Serie seit dem Start ein großer Erfolg für den Sender CBS. Aber offenbar kostet sie mehr, als das Unternehmen ausgeben will.

CBS Tom Selleck

Der Deadline-Bericht offenbart, dass sich das Blue Bloods-Drama vor allem um Unkosten dreht. Selbst die Produktion von Staffel 14 war zuerst alles andere als sicher. Erst, als Stars wie Selleck und die Produzent:innen eine Kürzung ihres Gehalts akzeptierten, stimmte CBS einer weiteren Staffel zu. Diese soll aber die letzte werden.

Warum CBS selbst bei erwiesenen Hits einsparen will, ist nicht bekannt. Vermutlich haben sich die Kosten durch den Bekanntheitsgrad der Serie und große Namen wie Selleck Staffel für Staffel erhöht. Viele Sender schreiben seit Jahren rote Zahlen, insbesondere durch die Konkurrenz der Streamingdienste. Und der Produktionsstop während des Hollywood-Doppelstreiks hat die Lage sicherlich nicht verbessert.

Blue Bloods-Star Donnie Wahlberg will Fortsetzung: Kommt Staffel 15 doch noch?

Nicht nur die Fans, auch die Stars wollen das Serien-Ende mitunter nicht wahrhaben. Donnie Wahlberg forderte kürzlich die Fortsetzung von Blue Bloods und teilte damit den Wunsch vieler Community-Mitglieder. Die verleihen ihren Forderungen unter dem Hashtag #SaveBlueBloods in den sozialen Medien Ausdruck.

Wird es die Serie retten? Die Chancen stehen schlecht. Dass CBS Blue Bloods trotz Quoten und Community einstampfen will, weist auf einen größeren finanziellen Zusammenhang hin. Der finanziellen Umstrukturierung eines ganzen Unternehmens hat selbst ein Serien-Hit oft nichts entgegenzusetzen.

Wann kommt Blue Bloods Staffel 14 nach Deutschland?

Einen genauen Streaming-Start für die 14. Staffel von Blue Bloods gibt es für Deutschland noch nicht. In den USA läuft sie in zwei Teilen. Der erste ist am 16. Februar 2024 angelaufen, der zweite soll im Herbst folgen.

Podcast zum Band of Brothers-Universum: Was ist die beste Kriegsserie?

Die 2001 von Tom Hanks und Steven Spielberg erschaffene Kriegsserie Band of Brothers gilt bis heute als einer der besten Genre-Vertreter. Aber auch die Nachfolge-Serie The Pacific und das neu erschienene thematische Sequel Masters of the Air sind Ausname-Erzählungen im Zweiten Weltkrieg.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir stellen euch die drei Serien des Band of Brothers-Universums mit ihren Land-, Insel- und Luftschlachten vor, vergleichen ihre Vorzüge und fragen, ob Krieg Unterhaltung sein darf.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.