Blue Bloods Staffel 14 versucht verzweifelt, Franks Serienende vorzubereiten – dabei will Tom Selleck gar nicht aufhören

Nicht nur Blue Bloods-Fans, sondern auch die Stars selbst wollen die Serie nicht enden sehen. Die aktuelle 14. Staffel scheint Tom Sellecks Frank aber immer stärker Richtung Abschied zu bewegen.

Das Blue Bloods-Ende ist bereits beschlossene Sache und Fans bleibt vorerst nur noch eine Staffel, um sich von der Cop-Serie zu verabschieden. So wie es aussieht, wird auch in der Handlung der finalen Episoden auf abschließenden Handlungsstränge hingearbeitet. Dabei wollen sich die Stars selbst teilweise gar nicht von Blue Bloods trennen.

Blue Bloods Staffel 14 deutet Ende für Tom Sellecks Frank an

Ein aktueller Looper -Artikel ist jetzt näher auf die Handlungsstränge der aktuell in den USA laufenden Blue Bloods-Staffel eingegangen. Darin soll es zu Spannungen zwischen Frank Reagan (Tom Selleck) und dem Bürgermeister Peter Chase (Dylan Walsh) kommen, was die Zukunftspläne von Projekten in New York betrifft. Chase soll einen Solo-Job von Frank zu einem fünfköpfigen Komitee ausbauen wollen, was Frank ablehnt.

Der Konflikt bleibt nach der aktuellen Blue Bloods-Folge ungelöst, deutet aber einen langsamen Abschied von Sellecks Figur an. Womöglich will sich Frank durch den neu entstandenen Konflikt in den Polizei-Ruhestand begeben.

Tom Selleck will Blue Bloods nicht aufgeben

Looper erinnert gleichzeitig an eine Aussage des Stars gegenüber TV Insider . Hier sagte Selleck Anfang des Jahres, dass er Blue Bloods gar nicht aufgeben will:

CBS wird feststellen, dass sehr viele Leute nicht bereit sind, sich davon zu verabschieden. Die Serie ist beliebter denn je und ich denke, dass die Quoten mit dem Interesse in diesem Jahr steigen werden. Uns gehen bestimmt nicht die Ideen aus.

Wann läuft die 14. Staffel Blue Bloods in Deutschland?

So wie es aussieht, kollidieren also gerade die persönlichen Interessen des Darstellers mit dem beschlossenen Blue Bloods-Ende der Verantwortlichen. Ob die Serie vielleicht doch noch verlängert wird, ist aktuell nicht klar.

In den USA wird die finale Blue Bloods-Staffel zweigeteilt ausgestrahlt. Die letzten Folgen sollen im Herbst gesendet werden. Hierzulande gibt es noch keinen deutschen Starttermin. Bis dahin könnt ihr Staffel 1-13 bei Skys WOW im Abo * streamen. Sat. 1 Gold strahlt außerdem aktuell die 13. Staffel aus.

