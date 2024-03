Blue Bloods-Star Donnie Wahlberg dachte, dass er gefeuert wird – wegen Tom Selleck

Als Donnie Wahlberg Tom Selleck erstmals am Set von Blue Bloods gesehen hat, dachte er, sein Casting sei gelaufen. Der Grund waren die optischen Unterschiede. Dann fand der Star aber ein rettendes Argument.

In Blue Bloods - Crime Scene New York spielen Tom Selleck und Donnie Wahlberg in ihren Rollen als Frank und Danny Reagan Vater und Sohn einer Polizisten-Familie. Für Wahlberg war diese Besetzung am Anfang problematisch, nachdem er seinen Co-Star zum ersten Mal am Set sah. Für ihn hatte sich das Casting direkt erledigt, doch dann fand er eine Art Rettungsanker.

Donnie Wahlberg hielt Blue Bloods-Besetzung zuerst für absurd

Laut Looper sprach der Schauspieler als Gast im Brotherly Love-Podcast über den Moment, als er Selleck erstmals am Blue Bloods-Set sah. Neben dem Größenunterschied fielen ihm sofort weitere Details auf, die ihn stutzig machten:

Auch hier endeten die Unterschiede nicht. Ich dachte: 'Oh mein Gott, er hat so viele Haare. Seine Augenbrauen sind so buschig.' Der Schnurrbart war mir egal. Ich fragte mich: 'Wie kann ich der Sohn dieses Kerls sein?' … Sie werden mich morgen feuern.

Die Besetzung von Len Cariou als Großvater von Wahlbergs Figur Danny war für den Star dann die Rechtfertigung, um die Rolle glaubwürdig zu verkörpern. Da er kleiner als er sei und denselben Haaransatz hätte, würde er seine Genetik durch diesen Teil der Familie rechtfertigen können.

CBS

Wann wird Blue Bloods Staffel 14 in Deutschland ausgestrahlt?

Einen deutschen Streaming-Start für die 14. Staffel von Blue Bloods gibt es noch nicht. Hierzulande könnt ihr Staffel 1-13 bei Skys WOW im Abo * streamen.

In den USA wird die 14. Staffel Blue Bloods zweigeteilt gesendet. Der erste Teil läuft seit dem 14. Februar 2024. Der Rest soll im Herbst folgen. Hierzulande wurde Blue Bloods im Free-TV bei Kabel Eins ausgestrahlt. Bislang liefen dort 11 Staffeln. Die 13. Staffel läuft ab sofort neu bei Sat. 1 Gold.