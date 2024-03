Lange vor Blue Bloods: Die vielleicht besten 69 Minuten in Donnie Wahlbergs Karriere könnt ihr in gefeiertem Kriegs-Epos streamen

Wer zur Trauer-Verarbeitung der abgesetzten Serie Blue Bloods mehr starke Unterhaltung mit Donnie Wahlberg sucht, muss den Streaming-Blick nicht allzu weit schweifen lassen.

Donnie Wahlberg mag als Schauspieler weit weniger bekannt als sein zwei Jahre jüngerer Bruder Mark Wahlberg sein. Doch spätestens nach seinen 279 Folgen Blue Bloods ist er eine feste TV-Größe. Nach der Absetzung der Serie wird so mancher Fan des Stars den Blick vorerst zurück richten müssen, um weitere gute Serienunterhaltung mit Donnie Wahlberg zu finden. Und dabei hoffentlich bei einer seiner besten Serien-Rollen überhaupt hängen bleiben.



Blue Bloods-Star Donnie Wahlberg war in der besten Kriegsserie dabei

Auch wenn Donnie Wahlberg sich für die Fortsetzung von Blue Bloods starkmacht, stehen die Chancen einer Serien-Rückkehr nach Staffel 14 schlecht. Doch schon als er Anfang der 2000er Jahre seine Film-Karriere immer häufiger in den Serien-Bereich verschob, legte der amerikanische Darsteller einen eindrucksvollen Auftritt hin, den man gesehen haben muss: Er war Teil des Haupt-Casts von Band of Brothers und bekam dort eine richtig starke Folge, die nur ihm gehörte.

HBO Donnie Wahlberg: in Band of Brothers noch 30 Jahre jung

Auch nach über 20 Jahren ist Band of Brother noch immer ein Meisterwerk. Die HBO-Kriegsserie von Tom Hanks und Steven Spielberg folgt der Easy Company 1942 in den Zweiten Weltkrieg. Das Fallschirmjägerregiment arbeitet sich aus Frankreich nach Westen zur deutschen Front vor und wird dabei immer wieder in verlustreiche Kämpfe verwickelt. Anhand eindringlicher Einzelschicksale macht die Serie den Schrecken des Krieges auf realistisch-detaillierte Weise erfahrbar. Unter dem Anführer Richard Winters (Damian Lewis) ist auch der spätere Blue Bloods-Star Donnie Wahlberg ein wichtiges Mitglied der soldatischen "Gruppe aus Brüdern".

69 Minuten lang überzeugt uns Donnie Wahlberg in Band of Brothers von seinen Führungsqualitäten

Die Serie Band of Brothers beleuchtet das Soldatenleben, indem sie sich jede Episode an neue Männer hängt, die den Krieg am eigenen Leib erfahren. Das kann zu Beginn Captain Winters sein und später Sanitäter Eugene Roe (Shane Taylor). Auf diese Weise ist die Soldatengemeinschaft zwar immer zusammen, aber jeder bekommt einmal seinen Platz im Scheinwerferlicht. Donnie Wahlbergs Figur Carwood Lipton hat in Folge 7 seinen großen Auftritt.

HBO Donnie Wahlberg in Band of Brothers

Die 69 Minuten lange Episode trägt den Titel "Durchbruch" (im Englischen Original: "The Breaking Point") und beschäftigt sich mit der (Un)Fähigkeit von Führungskräften im Krieg. Der neue direkte Vorgesetzte der Easy Company, Norman Dike (Peter O'Meara), verschwindet nämlich immer, wenn er am meisten für eine Kampf-Entscheidung gebraucht wird. Dann ist es an Donnie Wahlbergs Sergeant Lipton, die Moral aufrechtzuerhalten.

Es ist ein schwieriger Grenzgang, für den Unteroffizier, der weder ganz zu den einfachen Fußsoldaten noch zu den echten Entscheidern gehört. Lipton leiht also den Beschwerden seiner Kameraden ein verständnisvolles Ohr, achtet aber auch darauf, den unfähigen Chef nicht offen schlechtzumachen. Er meistert die Aufgabe mit Bravour und empfiehlt sich so unwissentlich selbst als Anführer, der immer weiß, was zu tun ist.

Fast könnte man Donnie Wahlbergs Rolle in Band of Brothers als kompletten Gegenentwurf zu seinem hitzköpfigen NYPD-Detective in Blue Bloods lesen. Denn wo sein Danny Reagan es mit Regeln nicht so genau nimmt, bewahrt sein Carwood Lipton als zuverlässiger Soldat einen kühlen Kopf und erdet seine Mitmenschen.

Dass wir Wahlberg beide Rollen problemlos abnehmen, zeichnet ihn als Schauspieler aus. Wer seine starke Performance in der Kriegsserie noch nicht kennt, sollte zumindest Folge 7 unbedingt nachholen, die auch für sich stehend funktioniert. Danach wollt ihr den Darsteller garantiert in jeder Situation auf eurer Seite haben, wenn es hart auf hart kommt.

Band of Brothers streamt mit allen 10 Folgen bei WOW

Podcast zum Band of Brothers-Universum: Was ist die beste Kriegsserie?

Die 2001 von Tom Hanks und Steven Spielberg erschaffene Kriegsserie Band of Brothers gilt bis heute als einer der besten Genre-Vertreter. Aber auch die Nachfolge-Serie The Pacific und das neu erschienene thematische Sequel Masters of the Air sind Ausname-Erzählungen im Zweiten Weltkrieg.

Wir stellen euch die drei Serien des Band of Brothers-Universums mit ihren Land-, Insel- und Luftschlachten vor, vergleichen ihre Vorzüge und fragen, ob Krieg Unterhaltung sein darf.