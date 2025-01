Blue Bloods-Szene berührt Tom Selleck seit 12 Jahren: "Dass sie uns die Erlaubnis gegeben haben, betrachten wir als eine Ehre“

Nach 14 Staffeln hat Blue Bloods-Star Tom Selleck viele Erinnerungen an die Serie – doch eine Szene sticht für ihn hervor und berührt ihn bis heute.

Tom Selleck ist vielen bekannt für die Rolle des Polizeipräsidenten Frank Reagan in der Serie Blue Bloods - Crime Scene New York. Kürzlich teilte er seine Erinnerungen an die 14 Staffeln des Langzeit-Projekts und nannte die berührendste Szene, die ihn bis heute bewegt.

Tom Selleck ist bis heute berührt von dieser Szene aus Staffel 2

Im Dezember 2024 hat Blue Bloods-Star Tom Selleck dem Magazin Parade ein Interview über sein Schaffen gegeben. Auf die Frage hin, ob er eine Lieblingsszene oder eine besonders liebgewonnene Erinnerung an Blue Bloods habe, verwies er auf eine ganz bestimmte Folge.

Es handelt sich um Folge 12 aus Staffel 2, Schüsse in der Nacht, aus dem Jahr 2012, in der den Blue Bloods-Verantwortlichen erlaubt wurde, im 9/11 Memorial zu drehen:

„Wir waren die erste Sendung, die am 9/11 Memorial drehen durfte. Das war ein besonderes Privileg und eine wichtige Sache für unsere Sendung.“

Auf Wunsch von Selleck und Blue Bloods-Produzent Brian Burns sollten damit die Opfer von 9/11 gewürdigt werden.

"Heiliger Ort": Blue Bloods griff ein großes Thema auf

In einem Interview mit Popculture erklärte Selleck 2021:

„Was wir heute Abend an diesem heiligen Ort drehen, ist eine Szene, in der Frank Regan, der Polizeipräsident von New York City, den Ort des Anschlags und Ground Zero besucht.“

Cast und Crew zeigten sich beim Dreh ähnlich gerührt wie die Figuren vor der Kamera, beschreibt Selleck:

„Es ist ein sehr emotionaler Moment für ihn. Es ist ein emotionaler Moment für uns. Es ist eine Art besonderes Privileg, hier zu sein. Dass sie uns die Erlaubnis gegeben haben, betrachten wir als eine Ehre.“

Für alle Beteiligten war es ein intensiver Augenblick und eine Szene, die bis heute unvergessen ist.

Die Tatsache, dass das Blue Bloods-Team als erste Fernsehproduktion überhaupt beim 9/11 Memorial drehen durfte, sticht für Tom Selleck bis heute aus 14 langen, abwechslungsreichen Jahren der Serie hervor.