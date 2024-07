Das Blue Bloods-Finale kommt noch dieses Jahr: Deutsche Fans müssen jedoch länger auf Staffel 14 warten

Die 14. Staffel von Blue Bloods wird die beliebte Krimiserie trotz reger Proteste von Tom Selleck und Donnie Wahlberg abschließen. Doch wann startet das Finale?

Nach 14 Jahren und 14 Staffeln wird Blue Bloods - Crime Scene New York noch dieses Jahr sein Serienende finden. Während die erste Hälfte der finalen Staffel bereits in den USA gelaufen ist und Fans am 17. Mai 2024 in die Halbzeitpause entließ, dürfen diese sich noch auf einen krönenden Abschluss freuen.

Doch wann kommt das Blue Bloods-Finale mit Tom Selleck und Donnie Wahlberg? Und wann ist es in Deutschland so weit?

Blue Bloods Staffel 14 Teil 2 startet in den USA im Herbst 2024

Blue Bloods-Heimatsender CBS verkündete kürzlich, dass der zweite Teil von Staffel 14 am 18. Oktober 2024 in den USA starten und die Serie mit acht Episoden zum Abschluss bringen wird. Der erste Teil der Season umfasste bereits zehn Folgen.

Damit wird das Ende trotz monatelanger Proteste der Serien-Stars um Tom Selleck und Donnie Wahlberg besiegelt, die hartnäckig für eine Fortsetzung der beliebten Krimiserie kämpften. Auch eine Fan-Kampagne auf X (ehemals Twitter) konnte Blue Bloods nicht retten. Mit bewegenden Bildern vom letzten Drehtag bereitete Wahlberg die treuen Anhänger:innen jedoch schon Ende Juni auf den tränenreichen Abschied vor.

CBS nannte hohe Produktionskosten als Grund für die Absetzung, die sich trotz solider Quoten nicht mit der Performance der Serie auf dem Sender deckten. Diese Kosten setzen sich vor allem aus hohen Gagen für das Star-Ensemble, die Crew und den Dreh in New York City zusammen, der für den Sender nicht länger tragbar gewesen sein sollen. So mussten etwa Selleck und Wahlberg bereits für Staffel 14 auf Teile ihres Gehalts verzichten.

Wann kommt Blue Bloods Staffel 14 nach Deutschland?

In Deutschland lassen die ersten zehn Episoden der 14. Staffel von Blue Bloods noch auf sich warten. Fans müssen sich wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile gedulden. Schauen wir uns den Veröffentlichungszeitraum der 13. Staffel des Serien-Hits an, kam diese etwa acht Monate, nachdem die Staffel in den USA gelaufen ist, nach Deutschland.

Sollte ein ähnlicher Rhythmus auf uns zukommen, ist mit dem Start der 14. Staffel von Blue Bloods womöglich nicht vor Ende 2024 oder Anfang 2025 zu rechnen. Ob die Staffel hierzulande direkt komplett veröffentlicht wird oder Teil zwei auch mehrere Monate auf sich warten lässt, bleibt ebenfalls abzuwarten.

Bis dahin findet ihr alle 13 Staffeln von Blue Bloods im Streaming-Abo bei WOW *. Die ersten 10 Staffeln sind außerdem in der Flat bei Paramount+ * verfügbar.

Trotz Absetzung soll das Blue Bloods-Universum weitergehen

Auch wenn es für die Hauptserie keine Zukunft gibt, soll das Blue Bloods-Universum mit einer neuen Serie weitergehen. Anfang Juni gab Paramount Global-CEO Brian Robbins bekannt, dass es eine neue Blue Bloods-Serie geben wird.

Ob es sich dabei um ein Prequel, Spin-off oder eine andere Serienform handeln soll, steht bisher nicht fest. Fans dürfen mit etwas Glück jedoch hoffen, Mitglieder der Reagan-Familie auch nach Ende von Staffel 14 wiederzusehen.

