Borat 2 bei Amazon Prime: Der erste Trailer ist ein total verrückter Spaß

Nachdem verkündet wurde, dass Borat 2 zu Amazon Prime kommt, gibt's auch schon den ersten Trailer. Der zeigt, dass der verrückte Witz des Vorgängers im Sequel nicht nachlässt.

Ende Oktober wird Amazon Prime das heimlich gedrehte Sequel Borat 2 zum Streamen veröffentlichen. Nachdem bekannt wurde, dass Sacha Baron Cohen mit dem Sequel zu seiner Kult-Komödie von 2006 den US-Wahlkampf gehörig aufwirbeln will, gibt's jetzt auch schon den ersten Trailer zu Borat 2 zu sehen.

Die Szenen aus dem Sequel zeigen, dass der total verrückte Witz aus dem Vorgänger in Teil 2 nichts an Charme eingebüßt hat. Wieder hält Cohen den USA einen bösen Spiegel vor und konfrontiert das Land mit den eigenen Abgründen, die im derzeitigen politischen Klima der Nation tiefer sind denn je.

Borat 2 stürzt sich auf das chaotische Amerika der Gegenwart

Auch wenn der erste Trailer zu Borat 2 wie gewohnt eher lose Situationskomik aneinanderreiht, vermitteln die Aufnahmen schon einen guten Eindruck von dem absurden Wahnwitz, der Fans hier wieder erwartet. Diesmal knöpft sich Cohen in der Rolle des kasachischen TV-Reporters Themen wie die kontroverse Beziehung zwischen Donald Trump und Jeffrey Epstein sowie das Coronavirus vor.

Mit dabei ist diesmal auch Borats Tochter, die ebenfalls in diverse absurde Situationen verstrickt wird.

Schaut den ersten Borat 2-Trailer!

Borat 2: Anschluss-Moviefilm - Trailer (Deutsche UT) HD

Wie der Trailer zeigt, wird Sacha Baron Cohen diesmal auch noch in andere Verkleidungen schlüpfen, da Borat als Figur seit dem ersten Teil viel zu bekannt in der Öffentlichkeit ist. Eine irrwitzige Szene gegen Ende zeigt den Komiker dann sogar als Trump, der einen Auftritt von Vizepräsident Mike Pence crasht.

Passend zum Trailer wurde auch ein abgedrehtes Poster für Borat 2 veröffentlicht:

© Amazon Borat 2

Das Poster verrät außerdem das Datum für die Veröffentlichung fest. Ab dem 23. Oktober 2020 können Fans Borat 2, der den offiziellen Originaltitel Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan trägt, bei Amazon Prime streamen.

Wie gefällt euch der erste Trailer zur Borat-Fortsetzung?