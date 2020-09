Borat 2 kommt: Das Sequel wird eine irrwitzige Herausforderung

Zu seiner Kultkomödie Borat hat Sacha Baron Cohen heimlich eine Fortsetzung abgedreht. Erste vage Infos zur Handlung lassen wieder auf einen irren Trip hoffen.

Mit Borat schuf der Brachialkomik Sacha Baron Cohen eine der kultigsten Comedy-Figuren der jüngeren Kinogeschichte. Spätestens mit dem Film aus dem Jahr 2006 war der kauzige Charakter aus Da Ali G Show nicht mehr aus der öffentlichen Wahrnehmung wegzudenken und gewann eine riesige Fangemeinde für sich.



Witziger Borat-Badeanzug bei Amazon Zum Deal Für Fans

Nachdem Cohen zuletzt mit seiner satirischen Serie Who Is America? für Aufsehen sorgte und in The Spy eine komplett ernste Rolle spielte, gibt es für alle Borat-Fans jetzt eine große Überraschung. Der Komiker hat ein geheimes Sequel zu dem Komödienhit gedreht, zu dem es schon erste vage Infos gibt.



Hier könnt ihr nochmal einen Trailer zu Sacha Baron Cohens Who Is America? schauen

Who is America? - S01 Teaser (English) HD

Borat 2 könnte wieder einen irrwitzigen Trip entfachen

Wie Collider exklusiv berichtet, ist das Sequel von Borat schon fertig abgedreht. Vor einem Monat wurde Sacha Baron Cohen bereits in Los Angeles in der Rolle der Figur gesehen. Damals wusste aber noch niemand, wofür das Material schließlich verwendet werden soll. Hier könnt ihr euch ein Video anschauen, das den Schauspieler als Borat bei Dreharbeiten zum geheimen Sequel in der Öffentlichkeit zeigt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Von Quellen will Collider erfahren haben, dass das Borat-Sequel auch schon ersten Menschen vorgeführt wurde. Das dürfte damit zusammenhängen, dass der Film jetzt noch einen Verleih braucht, der Borat 2 idealerweise in die Kinos bringt.

Spannend dürfte auch die Handlung von Teil 2 werden. Collider berichtet davon, dass die schräge Figur in der Fortsetzung eine etwas andere Rolle einnehmen soll. Da ihn nach dem ersten Teil von vor 14 Jahren jetzt jeder direkt erkennt, bräuchte Sacha Baron Cohen eine neue Strategie. Angeblich hat sich der Comedian der Herausforderung gestellt, indem er Borat so spielt, als würde dieser wiederum Cohen spielen.

Klingt nach einem abgedrehten Meta-Konzept, das aber noch mit Vorsicht zu genießen ist. Eine andere Quelle soll diese erste Story-Info laut Collider wohl schon widerlegt haben. Womöglich wollen die Verantwortlichen hinter dem zuerst so geheimen Projekt aber nur verhindern, dass schon zu viele Infos aus dem Borat-Sequel bekannt werden.

The Film Stage will von Quellen dagegen in Erfahrung gebracht haben, dass Borat in Teil 2 eine berühmte Persönlichkeit ist, die sich vor der Öffentlichkeit verstecken will. In der Geschichte des Sequels sollen aktuelle politische Themen wie die Beziehung zwischen Donald Trump und Jeffrey Epstein sowie der Coronavirus eine große Rolle spielen. Viele Auftritte realer Politiker wie Mike Pence soll es natürlich auch wieder geben.



Ein Borat 2, in dem sich Cohen als Borat als neue Figuren oder er selbst auszugeben versucht, klingt für uns schon jetzt nach einer grandiosen Idee, die wir am liebsten sofort sehen möchten.



*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Freut ihr euch auf ein Borat-Sequel?