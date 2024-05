Bose-Kopfhörer zum Hammerpreis: Holt euch druckvollen Sound und geniales Noise Cancelling im Amazon-Angebot

Die Bose QuietComfort sind Over-Ear-Kopfhörer im Premium-Bereich und zeichnen sich durch ein erstklassiges Active Noise Cancelling (ANC) und den typischen Bose-Sound mit ordentlich Low End aus. Bei Amazon gibt es sie jetzt richtig günstig.

Satte 39 Prozent spart ihr im Amazon-Angebot auf die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) des Bose QuietComfort SC. Damit setzt er ein deutliches Ausrufezeichen in der Preis-Leistungs-Kategorie und ist derzeit sogar günstiger als der Evergreen des Dauerkonkurrenten Sony *.

Bose QuietComfort Headphones bei Amazon Deal Zu Amazon

Klassich gut und bequem: Die Bose QuietComfort Headphones

Äußerlich ähneln die Bose QuietComfort Headphones ihren Vorgängern Bose QuietComfort 45 und 35. Das ist aber nicht unbedingt schlecht, denn der bequeme Sitz und die verlässlichen haptischen Tasten sind ein bewährtes Konzept.

Wie von Bose gewohnt, gibt es hervorragenden Sound, der klar, detailreich und vor allem kräftig aufspielt. Per App lässt sich der Klang mit einem Equalizer an eure Vorlieben anpassen.



Doch der Bose-Kopfhörer kann auch leise, denn der Name ist auch Programm. Das effektive ANC blockt laut Test bis zu 90 Prozent störender Außengeräusche ab. So könnt ihr, egal wo ihr seid, eure Ruhe haben.

Das Noise Cancelling lässt sich sogar nach euren Wünschen konfigurieren, indem ihr verschiedene Modi mit voreingestellten Noise-Control-Leveln einstellt. So könnt ihr euch auf verschiedene Umgebungen (z.B. Arbeit, Zug, Sport) vorbereiten.

Bis zu 24 Stunden Musik am Stück lassen die Bose QuietComfort Headphones zu. Ein ordentlicher Wert, aber doch etwas unter den Werten anderer Premium-Hersteller. Innerhalb von 2,5 ist der Akku wieder aufgeladen.

Der Konkurrent von Sony: WH-1000XM4

Seid ihr eher im Sony-Lager zu verorten, dann ist der Sony WH-1000XM4. Im Angebot ist gerade ganze 41 Prozent heruntergesetzt und kostet damit nur etwas mehr als der Bose-Kopfhörer.

Sony WH-1000XM4 im Amazon-Angebot Deal Zu Amazon

Der XM4 ist ein extrem beliebter Bestseller, der Klang und Noise Cancelling auf erstklassigem Niveau bietet. Beim Sound ist er dem Bose sogar etwas voraus und auch das ANC ist mindestens auf Augenhöhe. Letztendlich spielen aber beide Kopfhörer auf so einem hohen Level, dass es am Ende Geschmackssache ist.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.