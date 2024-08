Boses Premium In-Ear-Kopfhörer zum Tiefstpreis sichern: So günstig waren die Quiet Comfort Ultra noch nie

Ganze 35 Prozent Rabatt erhaltet ihr jetzt auf die Bose Quiet Comfort Ultra Earbuds, die sich durch ihre erstklassige ANC-Funktion auszeichnen. Auch der Sound überzeugt mit tollen Features.

Bei Amazon könnt ihr euch jetzt die Bose Quiet Comfort Ultra Earbuds * zum Schnäppchenpreis sichern. Laut Vergleichsportalen waren die Noise-Cancelling-Kopfhörer noch nie günstiger als jetzt. Hier erwartet euch hochwertiger Bose Sound, der mit Immersive Audio auch 3D-Klang möglich macht.

Bose Quiet Comfort Ultra: Starker Sound und grandioses Noise Cancelling

Wie nicht anders zu erwarten, überzeugt Bose auch hier wieder mit einem ausgewogenen Klang und einem angenehmen Bass. Für ein individuelles Hörerlebnis sorgt die Custom Tune-Technologie, bei der die Ohrform analysiert und der Klang dementsprechend angepasst wird. Dank der App findet ihr weitere Einstellungsmöglichkeiten, um die Earbuds auf eure Bedürfnisse anzupassen.

Amazon Bose Quiet Comfort Ultra

Die Bose Quiet Comfort Ultra * sind für ihre hochwertige Noise Cancelling-Funktion bekannt. Hier stehen euch drei verschiedene Modi zur Auswahl, so könnt ihr euch im Quiet-Modus vollkommen abschotten, während der Aware-Modus Umgebungsgeräusche durchlässt. Im Immersion-Mode wird Noise Cancelling mit Bose Immersive Audio kombiniert, was die größte Erneuerung im Vergleich zum Vorgängermodell Quiet Comfort Earbuds II * ist.

3D-Klang auch ohne Atmos-Streaming: Bose Quiet Comfort Ultra mit Immersive Audio

Mit Immersive Audio bietet Bose eine Technologie, die einen 3D-Klang ermöglicht, auch wenn man über keine Atmos-Tracks verfügt. So werden normale Stereo-Songs so aufgewertet, dass es klingt, als würdet ihr euch in einem Raum zwischen zwei Lautsprechern befinden.

Laut der Testseite hifi.de gelingt dieses Erzeugen von Weite bei manchen Songs richtig gut und wertet das Hörerlebnis deutlich auf, bei anderen Liedern ist die Technologie aber noch nicht ausgereift genug und die Stimmen in höheren Tonlagen können künstlich klingen.

Die Akkulaufzeit ist mit 6 Stunden moderat. Besonders praktisch ist hier die Schnellladefunktion, die schon nach 20-minütigem Aufladen einen zweistündigen Musikgenuss ermöglicht.

Alternative: 3D-Klang von Sony oder der Bose-Vorgänger

Auf 3D-Klang setzt auch Konkurrent Sony mit den beliebten Kopfhörern WF-1000XM5 *. Die befinden sich zurzeit ebenfalls im stark reduzierten Angebot und kosten mit 225 Euro fast genauso viel. Wer auf Immersive Audio verzichten kann, der kann auch zu Boses Vorgängermodell Quiet Comfort Earbuds II * greifen.

In Sachen Klang und Noise Cancelling sind die In-Ear-Kopfhörer fast genauso gut wie ihr Nachfolger und nochmal 50 Euro günstiger. Wer also keinen Wert auf 3D-Klang legt, kann getrost zu den Earbuds II greifen.



