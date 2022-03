Brandneue Joker-Szene aus The Batman: Fans entdecken winziges Detail, das Sequel vorbereitet

DC-Fans haben die gelöschte Joker-Szene aus The Batman schon genau unter die Lupe genommen und ein spannendes Detail entdeckt. Für ein mögliches Sequel ist es entscheidend.

Nach dem kurzen Joker-Teaser im Finale wurden DC-Fans jetzt noch mit einer brandneuen, gelöschten Szene aus The Batman beglückt. Die rund fünf Minuten lange Sequenz zeigt ein intensives Arkham-Verhör zwischen Robert Pattinsons Dunklem Ritter und dem durch Säure entstellten Psychopathen. Aufmerksame Fans haben jetzt noch ein spannendes Detail in der gelöschten The Batman-Szene für eine mögliche Fortsetzung entdeckt.

Gelöschte Joker-Szene aus The Batman teast Ausbruch des Bösewichts

In einem Reddit-Thread zu der neu veröffentlichten Deleted Scene haben Fans darauf aufmerksam gemacht, ganz genau auf die Stelle bei 01:40 zu achten. Hier kann man deutlich sehen, dass der Joker in einem kurzen Moment die Büroklammer an den Akten zum Riddler verschwinden lässt. Mit dem einfachen Arbeitsmaterial wurden in der Filmgeschichte schon unzählige Handschellen gelöst.

Hier könnt ihr die Joker-Szene mit der besagten Stelle schauen:

The Batman - Deleted Arkham Scene (English) HD

Damit dürfte die Szene vorwegnehmen, wie der ikonische Batman-Bösewicht aus der Arkham-Anstalt entkommt. Zusammen mit der finalen Szene zwischen dem Joker und dem Riddler ist klar, dass Regisseur Matt Reeves hier schon einen Handlungsstrang für eine mögliche Fortsetzung vorbereitet.

Auch wenn der DC-Blockbuster an den Kinokassen bislang ein großer Erfolg ist, hat das Studio einem zweiten Teil noch nicht offiziell grünes Licht gegeben. DC-Fans müssen sich wohl noch etwas gedulden, bis konkrete Infos zu The Batman 2 feststehen.

The Batman im Podcast: Öde oder Meisterwerk?

Der düstere neue DC-Film spaltet das Podcast-Team unserer FILMSTARTS-Kollegen im Verhältnis 2:1: Während Sebastian und Julius tief reingezogen wurden ins kaputte Gotham, wurde die dreistündige Laufzeit für Tobias zur Geduldsprobe.

Leinwandliebe ist der wöchentliche Kino- und Film-Podcast unserer Kollegen und Kolleginnen von FILMSTARTS.

