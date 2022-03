The Batman mit Robert Pattinson: Die versteckte Mega-Überraschung am Ende erklärt

Kurz vor dem Abspann bereitet The Batman noch einen der legendärsten Bösewichte aus dem DC-Universum vor. Falls euch die Anspielung entgangen ist, erklären wir sie euch genauer.

Achtung, es folgen Spoiler zum The Batman-Finale! Nach knapp 3 Stunden DC-Bombast kommt es in The Batman zu einem Finale, in dem sich der Riddler in einer Zelle der psychiatrischen Anstalt Arkham Asylum befindet. Zuvor hat sich der große Bösewicht fast schon freiwillig gestellt, um seinen Masterplan aus der Sicherheitsverwahrung heraus trotzdem zu Ende zu bringen.

Vor dem Abspann von The Batman bekommen wir aber noch eine kurze Szene mit dem Riddler zu sehen, in der eine andere Figur noch viel spannender ist. Falls euch die Anspielung entgangen ist: Der DC-Blockbuster führt hier schon den neuen Joker für eine mögliche The Batman-Fortsetzung ein!

Ein MCU-Star spielt in The Batman den neuen Joker

In der letzten Riddler-Szene sehen wir ihn neben einem weiteren Arkham-Insassen, der im Abspann nur als "Unseen Arkham Prisoner" ("Unbemerkter Arkham-Häftling") genannt wird. Bei dem Schauspieler handelt es sich um Barry Keoghan, der zum Beispiel als Druig im MCU-Film Eternals oder in einer besonders beklemmenden Rolle neben Colin Farrell in The Killing of a Sacred Deer zu sehen war.

Hier könnt ihr noch einen Trailer zu The Killing of a Sacred Deer schauen:

The Killing of a Sacred Deer - Trailer (Deutsch) HD

Auch wenn wir in den vagen Einstellungen sein entstelltes Gesicht mehr erahnen als sehen können, ist das Verhalten von Keoghans Figur überdeutlich. Während er sich mit dem Riddler verbünden will, streut er Wörter wie "Clown" in seine Aussagen. Spätestens seine psychopathische, schrille Lache neben der des Riddlers stellt endgültig klar, dass wir hier der Geburtsstunde eines neuen Jokers beiwohnen.

The Batman-Leaks zu Barry Keoghan hatten Joker-Enthüllung schon vorweggenommen

Schon letztes Jahr berichteten Seiten wie The Direct darüber, dass Barry Keoghans Bruder Eric einen eindeutigen (und mittlerweile natürlich längst gelöschten) Facebook-Post veröffentlichte, in dem er schrieb:

So, es ist endlich raus, mein Bruder spielt den JOKER im neuen Batman. Unfassbar.

Damals wurde der Post von vielen Seiten auch noch als Scherz abgetan, doch die Gerüchteküche rund um den Joker-Auftritt in The Batman brodelte natürlich sofort. Spätestens durch die kleine Szene mit Barry Keoghan im Finale des DC-Films steht aber jetzt fest, dass sein Bruder übereifrig und stolz wirklich schon das große Geheimnis verraten hatte.

Schaut hier noch unsere begeisterte Video-Review zu The Batman:

THE BATMAN ist der Wahnsinn! | Review

Falls ein The Batman-Sequel kommen sollte, könnten wir darin dann auf jeden Fall den Riddler und Barry Keoghans Joker als Bösewicht-Duo erleben. Die Fortsetzung hängt aber natürlich erstmal vom Erfolg des eben erst gestarteten DC-Blockbusters ab. Seiten wie Screen Rant haben vor kurzem aber schon berichtet, dass Regisseur Matt Reeves bereits an ersten Plänen für The Batman 2 arbeitet. Der Rest hängt wie immer vom Studio ab.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Wollt ihr Barry Keoghan als neuen Joker in einem The Batman-Sequel sehen?