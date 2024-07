Bruce Darnell kann nicht nur Laufsteg: In dieser Soap spielt er jetzt sich selbst

Ob das gut gehen kann? GNTM-Legende Bruce Darnell lässt den Laufsteg hinter sich und versucht sich als Schauspieler bei einer ARD-Soap. Das ist über seine Gastrolle bekannt.

Drama, Baby, Drama! TV-Legende Bruce Darnell ist aus der deutschen Medienwelt nicht mehr wegzudenken. Egal ob als Catwalk-Trainer, Moderator oder Jurymitglied – der 66-Jährige liebt es, im Rampenlicht zu stehen und das Publikum zu begeistern. Jetzt erfüllt sich Darnell einen ganz persönlichen Wunsch: Er wird Darsteller in der ARD-Soap Sturm der Liebe. Alles, was ihr über seine Gastrolle wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Bruce Darnell: Die Karriere der GNTM-Ikone im Rückblick

Bruce Darnell ist seit fast 20 Jahren eine bekannte Größe im TV, doch der 66-Jährige musste hart für seinen Erfolg kämpfen: Darnell stammt aus schwierigen Verhältnissen, diente als junger Mann in der US-Armee und riskierte sechs Jahre lang als Fallschirmjäger sein Leben. Später kam er nach Deutschland und schlug sich als Kellner durch, bis ihm letztlich der Durchbruch als Laufstegmodel gelang.

Daraufhin startet Darnell so richtig durch. 2006 schlägt er bei Germany's Next Topmodel ein wie eine Bombe. Das TV-Publikum feiert den exzentrischen Laufsteg-Coach für seinen Mut, sich über damalige Geschlechterrollen hinwegzusetzen. Der schwere amerikanische Akzent wird zum Markenzeichen und schon bald kennt ganz Deutschland die Worte "Drama, Baby, Drama!". Lukrative Werbedeals und TV-Auftritte folgen, unter anderem als Jurymitglied beim Supertalent.

ARD/Morris Mac Matzen Bruce Darnell wirkt in vielen TV-Shows mit. Hier an Seite von Sylvie Meis.

"Erfüllt mir einen Traum." Bruce Darnell spricht über seine Gastrolle bei Sturm der Liebe

Ob in dem vielfältigen Entertainer auch ein geborener Schauspieler steckt, können Fans schon bald beurteilen. Wie die ARD mitteilt, wird das ehemalige Model eine Gastrolle in der Vorabend-Soap Sturm der Liebe übernehmen.

Bruce sei schon lange ein Fan der Show und freue sich deshalb besonders auf seine Chance :

Ich liebe die Serie Sturm der Liebe und war immer selbst ein treuer Zuschauer. Dass ich jetzt eine kleine Rolle bekommen habe, erfüllt mir einen Traum. Ich bin überwältigt von diesen wahnsinnig netten Schauspiel-Kolleg*innen und dem liebevollen Team hinter den Kulissen.

Das ist über Bruce Darnells Rolle in Sturm der Liebe bekannt

Wie die ARD bestätigt, spielt sich Darnell in der Soap selbst. Im Rahmen der Gastrolle wird er in den Fürstenhof einchecken, nachdem ihn ein kurioser Zufall in das idyllische Paradies geführt hat. Darnell knüpfe daraufhin Freundschaften mit dem Personal vor Ort und werde im Gegenzug mit lokalen Spezialitäten verwöhnt. Ein Herzensmoment wurde bereits angeteasert: Kellner Hanno (Hanno Dobiat) soll sich als riesiger Bruce-Fan entpuppen und daraufhin ein ganz persönliches Catwalk-Training erhalten.

Fans können sich also auf einen ikonischen Auftritt der TV-Legende freuen.

TV-Ausstrahlung & Streaming: So kannst du Sturm der Liebe gratis sehen

Sturm der Liebe läuft immer montags bis freitags um 15:10 Uhr in der ARD. Die Soap kehrt am 14. August aus der Sommerpause zurück. Alle Folgen können außerdem gratis in der ARD Mediathek gestreamt werden.