Brutaler Sci-Fi-Horror: Der geheime Predator-Film kommt nur zu Disney+

Der neue Teil der Predator-Reihe kommt schon bald zu Disney+. Wir haben die neusten Infos zum Prequel der Sci-Fi-Horror-Reihe für euch zusammengefasst.

Predator-Fans sahen bisher trostlos aus der Wäsche: Was 1987 brachial mit Arnold Schwarzenegger begann, versumpfte zuletzt völlig in der Mittelmäßigkeit: Jemand musste die Sci-Fi-Reihe retten. Nun könnte es bald so weit sein. Das Predator-Prequel Prey soll schon bald zu Disney+ kommen.

Sci-Fi-Horror: Geheimnisvolles Predator-Prequel bei Disney+

Wie Variety berichtet, wurde der baldige Start des neuen Sci-Fi-Horrors im Rahmen des Disney+ Days bekannt gegeben. Prey, manchen auch als Predator 5 bekannt, soll im Sommer 2022 zum Star-Angebot auf Disney+ kommen. Dort ist es bei anderen altgedienten 20th Century Fox-Franchises in guter Gesellschaft.

Predator 5: Worum geht es im Sci-Fi-Horror Prey?

Darüber hinaus versprechen erste Infos zu Besetzung und Story Predator-Fans ein spannendes neues Abenteuer mit Western-Anleihen: Prey soll 300 Jahre in der Vergangenheit auf dem Gebiet des indigenen Commanche-Stamms spielen, wo die Eingeborene Naru (Amber Midthunder) ihren Stamm gegen einen brutalen Predator verteidigen muss.

Vielversprechend sieht es auch hinter der Kamera aus: Für die Regie ist Dan Trachtenberg verantwortlich, der mit 10 Cloverfield Lane bereits ein Händchen für brodelnden Grusel und verstörende Psycho-Trips bewiesen hat. Bis zur Veröffentlichung 2022 bleibt den Fans also nur, Cast und Crew viel Glück zu wünschen. Oder vielleicht besser: Gute Jagd.

