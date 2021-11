Heute im TV: Legendärer Western war der Startschuss einer der besten Trilogien aller Zeiten

Heute Abend läuft einer der wichtigsten Western im Fernsehen. Mit Für eine Handvoll Dollar haben Clint Eastwood und Sergio Leone Filmgeschichte geschrieben.

Ein einsamer Revolverheld blickt grimmig durch die Weite der Landschaft. Den Hut hat er tief ins Gesicht gezogen. Er ist schweigsam, aber flink mit der Waffe. Clint Eastwood hat diesen Antihelden perfektioniert. In dem wegweisenden Italowestern Für eine Handvoll Dollar könnt ihr euch 100 Minuten lang davon überzeugen.

Obwohl der amerikanische Western in den 1960er Jahren längst im Sterben lag, sah der italienische Regisseur Sergio Leone großes Potential in dem Genre. Italien hatte zu dieser Zeit schon ein paar Western hervorgebracht, jedoch keinen von großer Bedeutung für das Weltkino. Mit Für eine Handvoll Dollar sollte sich das schlagartig ändern.

Italowestern-Meilenstein: Für eine Handvoll Dollar

Die Handlung von Für eine Handvoll Dollar entführt in den abgelegenen, trostlosen Wüstenort San Miguel. Zwei rivalisierende Familien treiben hier ihr Unwesen. Auf der einen Seite stehen die mexikanische Rojos, auf der anderen die angloamerikanischen Baxters. Ausgetragen wird ihr Bandenkrieg auf den Schultern der Einwohner:innen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Für eine Handvoll Dollar schauen:

Für eine Handvoll Dollar - Trailer (Deutsch) HD

Spannend wird es, als ein Fremder namens Joe (Clint Eastwood) den Bandenkrieg aufmischt. Er bietet sowohl den Rojos als auch den Baxters seine Dienste an. Die Anführer der Banden wissen anfangs nichts von dem doppelten Spiel. Lange kann Joe das Geheimnis allerdings nicht wahren, sodass sich die Lage noch weiter zuspitzt.

Akira Kurosawa als großes Vorbild für Leone und Eastwood

Falls euch die Prämisse bekannt vorkommt, ist das kein Zufall. Leone hat Für eine Handvoll Dollar nach dem Vorbild von Akira Kurosawas meisterhaftem Samuraiabenteuer Yojimbo, der Leibwächter modelliert. Die vertraute Geschichte wurde jedoch nicht einfach kopiert: Leone verbindet sich geschickt mit charakteristischen Western-Elementen.

Über Nacht wurde der Italowestern zu einem der aufregendsten Subgenres in der Welt der bewegten Bilder. Leones Werk und Eeastwoods Antiheld haben eine Welle an ähnlich gelagerten Filmen ausgelöst. Die wenigsten waren jedoch so gut wie die zwei weiteren Teile der sogenannten Dollar-Trilogie, die auf Für eine Handvoll Dollar aufbaut.

Schon 1965, nur Jahr nach dem ersten Teil, brachten Eastwood und Leone die Fortsetzung Für ein paar Dollar mehr ins Kino. 1966 folgte mit Zwei glorreiche Halunken ein Prequel und der mit Abstand beste Teil der Reihe. Hier liefern sich Eastwood, Lee Van Cleef und Eli Wallach ein unfassbares Duell auf Leben und Tod, während Ennio Morricone eine seiner besten Filmmusiken abliefert, die noch heute für Gänsehaut sorgt.

