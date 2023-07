Captain Marvel 2-Star hat dem ersten Teil nur 2 von 5 Sternen gegeben und jetzt weiß es die ganze Welt

In The Marvels aka Captain Marvel 2 erobert Iman Vellani zum ersten Mal als Ms. Marvel die große Leinwand. Vom ersten Teil der Reihe war sie jedoch gar nicht begeistert.

Vermutlich kennt sich kein Marvel-Star so gut im Marvel-Universum aus wie Iman Vellani. Die Hauptdarstellerin aus Ms. Marvel beeindruckte bereits im vergangenen Jahr mit ihrem Wissen rund um die beliebten Comic-Geschichten. Inzwischen schreibt sie sogar ihren eigenen Marvel-Comic, wie Entertainment Weeky berichtet.

Vellani verfügt nicht nur über ein unglaubliches Marvel-Wissen, sondern bringt ebenfalls starken Meinungen mit, wenn es um die Entwicklungen in ihrem Lieblingsfranchise geht. Besonders eine Meinung macht gerade die Runde: Vellanis Einschätzung von Captain Marvel, der im November mit The Marvels fortgesetzt wird.

Ms. Marvel-Star Iman Vellani war vom ersten Captain Marvel-Film nicht begeistert und spielt jetzt in Teil 2 mit

Auf der Filmbewertungsseite Letterboxd vergibt Vellani nur zwei von fünf Sternen für Captain Marvel. Das sorgt vor allem deswegen für Aufsehen, weil sie in der Fortsetzung eine Hauptrolle spielt. Nach ihrem MCU-Debüt Ms. Marvel ist Vellani in The Marvels aka Captain Marvel 2 zusammen mit Brie Larson und Teyonah Parris zu sehen.

Disney Iman Vellani in The Marvels

Obwohl Vellani offenbar nicht sehr begeistert von dem Film ist, stellt sie eine Sache klar: Die schlechte Bewertung hat nichts mit Brie Larson zu tun. Für den Captain Marvel-Star würde sie sterben, schreibt die Nachwuchsschauspielerin, die auch bei anderen Filmen kein Blatt vor den Mund nimmt und mit erfrischender Direktheit ihre Gedanken teilt.

Nachfolgend könnt ihr Vellanis Captain Marvel-Review lesen:

Letterboxd Screenshot von Iman Vellanis Captain Marvel-Review

Vellanis MCU-Liebe steht außer Frage. Iron Man nennt sie gleich an erster Stelle bei ihren Lieblingsfilmen auf Letterboxd. Sogar den von vielen Fans verschmähten Thor würdigt sie mit stattlichen vier von fünf Sternen. Die gleiche Wertung erhält auch ein anderer in Ungnade gefallener Marvel-Film: Spider-Man 3 mit Tobey Maguire.



Nur weil man Teil eines Franchise ist, heißt das noch lange nicht, dass man jeden Eintrag unreflektiert abfeiern muss. Vellani äußert ihre Marvel-Kritik auf ehrliche und oft auch humorvolle Weise, ohne jemanden dabei zu verletzen. Wir dürfen gespannt sein, wie sie sich bei ihrem ersten großen Leinwandauftritt in The Marvels schlägt.

Wann startet The Marvels aka Captain Marvel 2 im Kino?

The Marvels startet am 8. November 2023 in den deutschen Kinos. Inszeniert wurde der Film von Candyman-Regisseurin Nia DaCosta. Nach Ant-Man and the Wasp: Quantumania und Guardians of the Galaxy Vol. 3 ist The Marvels der dritte und letzte MCU-Film des Jahres. 2024 geht es mit Deadpool 3 und Captain America 4 weiter.

