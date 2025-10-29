Casino-Mitarbeiter spielte in James Bond-Film mit und wusste es vorher nicht: "Habe erst später erfahren, dass es ein Casting war"

Stell dir vor, du erhältst einen Anruf und im Nachhinein wirst du für eine Filmszene eingeflogen. Dieses Glück hatte ein österreichischer Croupier bei einem Bond-Film.

Hollywood scheint uns, besonders in Europa, manchmal eine ganz andere Welt zu sein. Die Probleme, die Filmschaffende bei Blockbuster-Produktionen haben, sind so ganz anders als unsere. Der österreichische Casino-Mitarbeiter Andreas Daniel hat aus erster Hand erfahren, dass Filmschaffende auch nur Menschen sind - und ein Star schuldet ihm sogar Geld.

Andreas Daniel dachte, er wird als Berater für James Bond engagiert

Für den James Bond-Neustart Casino Royale wollten die Macher einen authentischen Croupier am Pokertisch. Einen solchen haben sie mit Andreas Daniel gefunden. Laut dem ORF wurde ihm ein Anruf der Casting-Chefin weitergeleitet. Sie suchte einen Croupier, der gut Englisch sprechen kann und die Spiele erklärt. Für Daniel eine günstige Gelegenheit, dachte er, doch er hatte keine Ahnung, wie groß die Sache tatsächlich war:

Zuerst dachte ich, es gehe nur darum, den Schauspielern zu erklären, wie das Spiel funktioniert. Ich habe erst nachher erfahren, dass das ein Casting war und mir gedacht, dass ich fürchterlich war.

Als die Zusage kam, war die Freude natürlich groß. Mit Erlaubnis des Chefs wurde Daniel nach Prag eingeflogen und durfte als Croupier das Pokerspiel leiten. Zwischen den Takes hatte er außerdem die Gelegenheit, mit den Stars zu sprechen und privat zu spielen. James Bond-Darsteller Daniel Craig soll ihm dabei sogar 20 Euro schuldig geblieben sein.

In sämtlichen Pokerszenen des Films ist Daniel zu sehen und zu hören. Er dealt die Karten am Tisch mit den Stars des Films. Neben dem Protagonisten sind natürlich auch der Schurke, gespielt von Mads Mikkelsen, sowie Jeffrey Wright am Tisch. Und auch Eva Green ist im Raum anwesend.

In den Aufnahmen hat Andreas Daniel natürlich Englisch gesprochen. Für die Synchronisation durfte er zusätzlich nach Berlin und sich selbst auch in der deutschen Fassung sprechen. Dieses Erlebnis wird der ehemalige Croupier und Saalinspektor sicher nicht vergessen. Falls ihr Casino Royale jetzt mal wieder schauen wollt, dann könnt ihr den Bond-Blockbuster gerade bei Amazon Prime im Abo streamen.