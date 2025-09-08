Chris Evans kehrt für Avengers 5 sowas von als Captain America zurück: Neues Bild lässt keine Zweifel

Kehrt Chris Evans als Captain America in Avengers: Doomsday zurück? Es sieht ganz so aus, als hätte der Schauspieler seinen Auftritt in dem Marvel-Blockbuster mehr oder weniger selbst verraten.

Der Cast von Avengers: Doomsday platzt aus allen Nähten und trotzdem fehlen noch einige große Namen in dem nächsten großen MCU-Klassentreffen. Während Robert Downey Jr. als Doctor Doom in dem heiß erwarteten Event-Blockbuster vorbeischaut, fehlt von seinem einstigen Marvel-Kollegen Chris Evans jegliche Spur.

Downey Jr. und Evans waren gewissermaßen die beiden Hauptdarsteller der Infinity-Saga. Als Iron Man und Captain America kämpften sie zusammen, gegeneinander und wieder zusammen. Im Zuge von Avengers: Endgame verabschiedete sich Evans jedoch aus dem MCU. Seine Rückkehr wurde bislang offiziell nicht bestätigt.

Moment, waren das etwa Chris Evans' Captain America-Muskeln für Avengers 5?

Wie so oft bei Marvel-Filmen brodelt bei Avengers: Doomsday die Gerüchteküche fleißig und ja, auch Evans' Name taucht regelmäßig auf. Schon Ende 2024 berichtete Hollywood Reporter unter Berufung auf seine Insider-Quellen, dass Evans zum Cast des fünften Avengers-Film gehören soll. Neue Fotos sorgen für weitere Spekulationen.

Vor wenigen Tagen war Evans auf dem Toronto International Film Festival zugegeben, wo sein neuer Film Sacrifice seine Premiere gefeiert hat, und posierte auf dem roten Teppich für Fotograf:innen. Kaum gelangten die Bilder ins Internet, herrschte unter Marvel-Fans Einigkeit: Diese Muskeln schreien nach Captain America.

Auf Twitter berichten ein Fan direkt vom Festival:

Da jetzt alle darüber sprechen und ich ganz vorne in der ersten Reihe saß – ja, Chris Evans ist zurück für Doomsday/Secret Wars. Er sah richtig aufgepumpt aus, wirklich überraschend. Die Leute um mich herum im Publikum waren total baff.

Nicht nur die Muskeln sind verräterisch, wie ein anderer Fan anmerkt:

Chris Evans ist wieder in Form und hat die gleichen Koteletten wie in Endgame. Ja, er ist definitiv dabei #AvengersDoomsday

Marvel hat sich bisher nicht dazu geäußert. Wir sollten die Spekulationen somit nach wie vor mit Vorsicht genießen. Die Anzahl der Hinweise und das Timing sprechen dennoch eine eindeutige Sprache: Die Chancen stehen sehr gut, dass Chris Evans in Avengers: Doomsday als Steve Rogers aka Captain America zurückkehrt.

Wann startet Avengers: Doomsday im Kino?

Spätestens zum Avengers 5-Kinostart am 16. Dezember 2026 wissen wir, ob Evans tatsächlich für seine Marvel-Rückkehr trainiert hat. Wenn ihr den Schauspieler abseits davon in einer völlig anderen Rolle sehen wollt, sei euch die romantische Tragikomödie Was ist Liebe wert – Materialists empfohlen, die aktuell im Kino läuft.

