Christopher Nolan verrät seinen Lieblingsfilm 2024 – und die Entscheidung ist kontrovers

Während wir gespannt auf den nächsten Christopher Nolan-Film warten, verrät der Hollywood-Regisseur, welcher Film ihn dieses Jahr am meisten im Kino begeistert hat.

Gestern wurde Christopher Nolan zum Ritter geschlagen. Das ist jedoch nicht die einzige große Nachricht, die in Verbindung mit dem Namen des Filmemachers die Runde gemacht hat. Neue Details zu seinem nächsten Blockbuster-Projekt hat er zwar nicht verraten. Dafür enthüllte Nolan gegenüber Variety seinen Lieblingsfilm 2024.

Christopher Nolans enthüllt seinen Lieblingsfilm 2024

The Brutalist? Anora? Oder The Substance? Nein, Christopher Nolans Lieblingsfilm des Jahres ist eine gewaltige Studioproduktion, auf die wir über zwei Dekaden gewartet haben: Gladiator II – eine durchaus kontroverse Entscheidung. Nicht zuletzt wurde die Fortsetzung von Ridley Scotts Monumentalfilm gemischt aufgenommen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Gladiator II schauen:

Gladiator II - Trailer (Deutsch) HD

Für Nolan konnte Scott jedoch problemlos an seinen Oscar-Gewinner aus dem Jahr 2000 anschließen. In der Begründung für seine Wahl schreibt er:

Wie die besten lang erwarteten Fortsetzungen ist auch Gladiator II Remake und Fortsetzung in einem, und es zeugt von Scotts Brillanz, dass es ihm gelingt, das individuelle Pathos des Originals mit den expansiven Anforderungen des zentralen Themas der Fortsetzung in Einklang zu bringen, wobei er seine lebenslange Erfahrung in der Steuerung des Tonfalls einbringt.

Allzu überraschend dürfte die Wahl allerdings nicht sein. Nolan nannte Scott bereits in der Vergangenheit als Inspiration und Vorbild. Nun schwärmt er:

Scott setzt neue Maßstäbe bei der Inszenierung seiner Action – seine unglaubliche, extrem aufmerksame Multikamera-Mise-en-Scène (die sich so sehr von der des Originals unterscheidet) ringt der Handlung meisterhaft eine klare und atemberaubende Sequenz nach der anderen ab. Der Effekt ist nicht nur die Unterhaltung, sondern auch das Bewusstsein für die Themen des Films. Nur wenige Filmemacher haben jemals so unsichtbar auf mehreren Ebenen gearbeitet.

Generell scheint es ihm ein Anliegen zu sein, Scotts Beitrag zur Filmgeschichte nochmal herauszuarbeiten. Für ihn wird der Regisseur nach wie vor unterschätzt:

Trotz all seiner Erfolge wurde Scotts Beitrag zur Entwicklung der filmischen Erzählkunst nie richtig gewürdigt. Die visuellen Innovationen, die er und andere Regisseure aus dem britischen Umland der 1970er Jahre ins Kino brachten, wurden oft als oberflächlich abgetan, doch die Kritiker jener Zeit übersahen das Wesentliche – die aufwändige Fotografie und das akribische Design brachten eine neue Tiefe in die visuelle Sprache der Filme, eine Inszenierung, die uns erzählen konnte, wie sich die dargestellten Welten anfühlen könnten.

Nolan ist nicht der einzige namhafte Regisseur, der Variety seinen Lieblingsfilm 2024 verraten habt. Wenn ihr euch den Artikel es Branchenmagazins durchlest, werdet ihr auch die Namen von Alfonso Cuarón, Michael Mann, Barry Jenkins, Chris Columbus, J.J. Abrams, Andrew Haigh und vielen, vielen mehr finden.

Wann startet der nächste Christopher Nolan-Film im Kino?

Während ihr euch Gladiator II weiterhin auf der großen Leinwand anschauen könnt, steckt Nolan bereits in der Planung seines nächsten Films. Der hat zwar noch keinen offiziellen Titel. Dafür wissen wir, dass er am 16. Juli 2026 in die deutschen Kinos kommt. Zum beachtlichen Cast gehören Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Matt Damon, Charlize Theron und Zendaya.