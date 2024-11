Clint Eastwood sollte Karate Kid (!) drehen – wegen seines Sohnes lehnte er die Arbeit am Cobra Kai-Vorgänger verärgert ab

Um ein Haar hätte Western-Ikone Clint Eastwood den Film Karate Kid gedreht. Und hätte sein Sohn die Hauptrolle bekommen, wäre es sogar so weit gekommen.

Ein Paralleluniversum, in dem Clint Eastwood den Teen-Sportfilm Karate Kid gedreht hat, ist gar nicht so weit weg, wie man denken könnte. Die Western-Legende war bereits als Regisseur im Gespräch und hatte das Drehbuch gelesen, als er aus einem eher privaten (und kleinlichen) Grund ablehnte und die Arbeit seinem Kollegen John G. Avildsen überließ.

Der besagte Grund: Sein Sohn Kyle Eastwood war für die Karate Kid-Hauptrolle des Daniel-san im Gespräch, bekam die Rolle aber nicht.

Clint Eastwood lehnte die Arbeit an Karate Kid ab – weil sein Sohn die Hauptrolle nicht bekam

Für die Karate Kid-Hauptrolle des Daniel LaRusso kamen mehrere junge Männer zum Vorsprechen – darunter sogar Robert Downey Jr., Charlie Sheen und eben Kyle Eastwood. Als der Part schließlich an Ralph Macchio ging, nahm Eastwood Senior seinen Cowboy-Hut, denn seine Beteiligung soll an das Casting seines Sohnes geknüpft gewesen sein. Diese Version der Ereignisse wurde laut SlashFilm in den Memoiren von Eastwoods Ex-Partnerin Sondra Locke bekannt, die den ulkigen Titel The Good, the Bad, and the Very Ugly tragen.

Clint Eastwood soll danach sogar so verärgert mit Columbia Pictures gewesen sein, dass er Coca-Cola für immer aus seinen Filmen verbannte. Das Studio war damals gerade erst vom Limo-Konzern gekauft worden, weshalb viele ihrer damaligen Filme voller Produktplatzierungen waren.

Eastwood Junior, der sich als Jazzmusiker einen Namen gemacht hatte, erlebte die Ereignisse übrigens etwas anders. Im Jahr 2007 behauptete er im Gespräch mit dem Guardian , dass sein Vater den Regie-Job erst abgelehnt hätte, und ihm danach erst von der interessanten Rolle erzählt habe.

Eines steht jedoch fest: Hätte Kyle Eastwood die Karate Kid-Hauptrolle bekommen, sähen sowohl die Filmreihe als auch die aktuelle Netflix-Serie Cobra Kai ganz schön anders aus.

Das Karate Kid-Franchise geht immer noch weiter – und zwar so

Nach vier Filmen in den 80er und 90er Jahren, ging Karate Kid als Serie namens Cobra Kai weiter, die aktuell in der 6. und letzten Staffel steckt. Teil 3 inklusive des Serienfinales wird am 13. Februar 2025 online gestellt. Doch auch für die Zukunft der Reihe ist gesorgt.

Am 29. Mai 2025 folgt – Schlag auf Schlag sozusagen – der Film Karate Kid: Legends, in dem Ralph Macchio und Jackie Chan als Sensei-Duo gemeinsame Sache machen, um ein neues Karate Kid zu trainieren. Clint Eastwood ist auch hier, wenig überraschend, nicht beteiligt.