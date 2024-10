Der wohl letzte Clint Eastwood-Film wäre fast gar nicht ins Kino gekommen: Jetzt ist er einer der meist erwarteten Thriller

Juror #2 ist die nächste und womöglich letzte Regiearbeit von Hollywood-Legende Clint Eastwood. Wie sich herausstellt, wäre der Film fast nicht ins Kino gekommen.

Seit rund sieben Dekaden ist Clint Eastwood im Filmgeschäft aktiv. Anfangs machte er sich als Star zahlreicher Western einen Namen. Später wagte er den Sprung hinter die Kamera und probierte sich als Regisseur aus – mit großem Erfolg. 39 Filme hat er bereits gedreht. Mit Juror #2 könnte nun Eastwoods letzte Regiearbeit vor der Tür stehen.

Seit einiger Zeit gibt es Gerüchte, dass die Mischung aus Gerichtsfilm und Thriller als großes Finale das Ende von Eastwoods Filmografie markiert. Doch beinahe wäre dieses Finale nie ins Kino gekommen. Warner Bros., Eastwoods langjähriges Heimatstudio, hatte den Film laut neuen Informationen zuerst als Streaming-Original geplant.

Juror #2: Clint Eastwoods womöglich letzter Film wäre fast direkt bei einem Streaming-Dienst gelandet

Wie aus der neuesten Ausgabe des Branchen-Newsletters Puck hervorgeht, wurde Juror #2 von Warner ursprünglich für den Streaming-Dienst Max (ehemals HBO Max) in Auftrag gegeben. Als einer der Gründe dafür wird das sinkende Vertrauen in Eastwoods Box-Office-Power nach dem finanziell enttäuschenden Cry Macho genannt.

Hier könnt ihr den Trailer zu Juror #2 schauen:

Juror #2 - Trailer (Deutsch) HD

Cry Macho, der 2021, also während der Pandemie, gleichzeitig im Kino und bei Max als Stream veröffentlicht wurde, konnte weltweit nur 16 Millionen US-Dollar einspielen, wie Box Office Mojo festhält. Das ist weniger als die Hälfte des Budgets. Variety bezifferte die Produktionskosten des Films auf 33 Millionen US-Dollar.

Nach der durch die Pandemie bedingten Streaming-Initiative fokussierte sich Warner zuletzt wieder auf traditionelle Kinoauswertungen. Mit diesem Wechsel erhielt auch Juror #2 einen festen Kinostart in den USA. Der findet am 1. November 2024 statt, vorerst aber nur in limitierter Form. Ob der Film danach groß ausgerollt ist, ist unklar.

In Deutschland brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Warner bringt Juror #2 hierzulande am 2. Januar 2025 ins Kino. Sollte der Film tatsächlich Eastwoods letztes Werk werden, können wir dieses auf der großen Leinwand erleben. Spätestens seit der Veröffentlichung des Trailers hat der Film jede Menge Hype auf seiner Seite.

In Juror #2 wird Nicholas Hoult (The Menu) in die Jury eines Mordfalls berufen und muss schockiert feststellen, dass er mit dem Verbrechen mehr zu tun hat, als er sich eingestehen will. Fortan folgen wir seinem moralischen Dilemma sowie der Entwicklung des Gerichtsprozesses – und das sieht im Trailer extrem spannend aus.



Hoult ist nicht der einzige große Name im Cast. Im Gerichtsaal werden wir u.a. auf Zoey Deutch (Set It Up), Toni Collette (Hereditary), J.K. Simmons (Whiplash) und Chris Messina (Sharp Objects) treffen. Auch 24-Star Kiefer Sutherland ist dabei, der erst kürzlich in einem packenden Gerichtsdrama zu sehen war: Die Caine-Meuterei vor Gericht.

Wenn ihr also langsam, aber sicher mit eurer Kinoplanung für 2025 beginnt, sollte Juror #2 auf keinen Fall fehlen. Generell befindet sich der Film in bester Gesellschaft. Zum Start ins neue Jahr dürfen wir uns über eine Neuinterpretation von Nosferatu, den neuen Film von Luca Guadagnino und die Berlinale-Entdeckung La Cocina freuen.