Cobra Kai-Fans aufgepasst: Erster Teaser-Trailer enthüllt früheren Netflix-Start

Ein erster Teaser-Trailer stimmt auf die 5. Staffel Cobra Kai ein. Außerdem ist der Start bekannt, über den sich Fans der Netflix-Serie freuen dürften.

Nachdem sich Netflix Cobra Kai von YouTube geschnappt hat, wurde die Martial-Arts-Serie mit Soap-Elementen zum Hit. Dieses Jahr dürfen sich Fans auf die bereits 5. Staffel freuen, zu der jetzt der erste Teaser-Trailer veröffentlicht wurde. Der gibt nicht nur Einblicke in die neuen Folgen, sondern enthüllt auch das Startdatum.

Fans dürfen sich freuen: Cobra Kai Staffel 5 kommt früher als vorherige Staffeln zu Netflix!

Schaut hier den Ankündigungstrailer zur 5. Staffel Cobra Kai:

Cobra Kai - Staffel 5 Ankündigungs-Trailer (Deutsche UT) HD

Cobra Kai Staffel 5-Trailer zeigt neue Feinde

Der offiziellen Synopsis nach knüpfen die neuen Folgen direkt an das schockierende Staffel 4-Ende an. Nach den Ergebnissen des All Valley Tournament erweitert Terry Silver (Thomas Ian Griffith) das Cobra Kai-Imperium und versucht, seinen „No Mercy“-Karatestil zum einzigen Spiel in der Stadt zu machen.

Während Kreese (Martin Kove) hinter Gittern sitzt und Johnny Lawrence (William Zabka) mit Karate aufgehört hat, um sich darauf zu konzentrieren, den von ihm verursachten Schaden zu reparieren, muss Daniel LaRusso (Ralph Macchio) einen alten Freund um Hilfe bitten.

Während die vorherigen zwei Staffeln Ende oder Anfang des Jahres bei Netflix gestartet sind, kommt Cobra Kai Staffel 5 früher. Die neuen Folgen stehen ab dem 9. September im Netflix-Abo zur Verfügung.

