Cobra Kai-Pläne bis mindestens Staffel 5: Das große Vorbild ist Breaking Bad

Der Cobra Kai-Macher verspricht: Die Serie ist nach Staffeln 3 noch lange nicht am Ende angelangt. Er verrät die Pläne bis Staffel 5 - und darüber hinaus. Es sollen Spin-offs folgen.

Wie geht es nach Cobra Kai Staffel 3 weiter? Für alle, die schon jetzt die 10 Folgen weggefuttert haben, folgt hier der spoilerfreie Ausblick auf die kommenden Staffeln. Es gibt Pläne für mindestens 2 weitere Seasons. Und danach? Spin-offs! Die Cobra Kai-Macher/innen schauen rüber zu Breaking Bad.

Neu bei Netflix: Cobra Kai ist nach Staffel 3 noch lange nicht am Ende

Jon Hurwitz ist der Showrunner von Cobra Kai. Er ist für die langfristige Entwicklung der Handlung und der Figuren zuständig. Aber wie lange geht die Reise für Miguel, Daniel und Johnny noch? Gegenüber Cinema Blend sagt Hurwitz kürzlich:

Staffel 4 ist komplett entworfen. Wir haben Pläne darüber hinaus.

Cobra Kai-Macher verspricht befriedigendes Ende - und deutet Spin-offs an



Über ein Ende wurde aber noch nicht gesprochen, eine genaue Staffelanzahl sei sowieso nie festgelegt worden. Aber wenn es irgendwann doch mal so weit ist, dann gibt es eine Vereinbarung mit Netflix, erklärt Hurwitz.

Wenn der Streamingdienst genug von seiner neuen Erfolgsserie hat und den Stecker ziehen will, sagt er den Macher/innen früh genug Bescheid. "[...] Damit wir die Dinge angemessen zu Ende bringen können."

Es sei zwar schwierig, die komplexe Geschichte mit ihren vielen Figuren in nur 5 Stunden pro Staffel zu erzählen. Aber an diese Plattform haben die Autor/innen ihren Stil angepasst.

Ich denke, wir haben ausreichend Fläche, um es auf die richtige Weise hinzukriegen, die erfüllend für die Fans sein wird und die Charaktere an einem Ort zurücklassen wird, der Potential für weitere Geschichten zulässt.

Cobra Kai nach dem Serien-Ende: Breaking Bad ist das große Vorbild

Damit deutet Hurwitz eine Ausweitung des Karate Kid-Universums an. Cobra Kai ist ja selber einer Ableger des Filmfranchise, das in den 80ern startete. Die Serie soll auch nach ihrem Ende weiterleben:

Wir schauen zu etwas wie Breaking Bad auf, das Beispiel einer großartigen Serie, die viele Staffeln lief und in diesem Prozess ein reiches Universum erschaffen hat, das auf neuen Wegen erforscht werden kann, wie Better Call Saul und El Camino.

Die beiden Breaking Bad-Spin-offs führten die Geschichte der Erfolgsserie fort und leuchteten dabei Nebencharaktere aus. Die Möglichkeiten soll Cobra Kai auch bieten.

Wir lieben diese Charaktere und ich denke nicht, dass unsere Liebe enden wird. Hoffentlich können wir sie so lange wie möglich am Leben halten.

Wann kommt Cobra Kai Staffel 4 zu Netflix?

Zwischen Staffel 2 und 3 liegen mehr als eineinhalb Jahre, was auch mit organisatorischen Problemen zu tun hatte. Durch den Start bei Netflix hat die Serie auch in Deutschland deutlich an Popularität gewonnen. Mit dem Erfolg im Rücken können wir mit einem Start in ca. einem Jahr rechnen.

Habt ihr die 3. Staffel schon durch? Wie hat sie euch gefallen?